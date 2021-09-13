ICAO намерена сегодня огласить доклад по инциденту с Ryanair
Международная организация гражданской авиации (ICAO) в понедельник намерена представить доклад об инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair, который при полете 23 мая из Афин в Вильнюс был вынужден приземлиться в Минске.
На борту этого самолета находился белорусский блогер и журналист Роман Протасевич.
Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры проинформировали пилотов о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.
Летевший этим рейсом один из создателей портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Была также задержана и его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.
Инцидент вызвал острую реакцию в ряде стран мира. В частности, 5 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о запрете для белорусских самолетов использовать воздушное пространство стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты.
ЕС, США, Великобритания и Канада призвали власти Беларуси сотрудничать с международными следователями в расследовании ситуации с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, "незамедлительно освободить всех политических заключенных" и начать "диалог с представителями демократической оппозиции и гражданского общества".
ЕС, США, Великобритания и Канада также объявили о расширении санкционных списков в отношении Беларуси.
Источник: interfax.by
11:45 13/09/2021
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