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В школы будут вызывать милицию - на дерущихся детей

В Департаменте охраны МВД рассказали, в каких случаях педагоги и охранники в минских школах будут жать тревожную кнопку, и как родители смогут попасть в учреждение.


Напомним, начальник Департамента МВД Александр Шепелев заявил, что с 1 сентября ведомство берет под контроль школы Минска. Заступать на пост сотрудники департамента будут за час до начала занятий, и сниматься спустя час после окончания уроков. 

В остальное время охранять будут сторожа учреждений образования.

Первый заместитель начальника Минского городского управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь Иван Трусевич рассказал «Минск-Новости», что главный принцип работы школьных охранников — «в тесном взаимодействии с коллективом учебного заведения».

«Комитет предложил ввести институт дежурных администраторов, в который войдут педагоги, разбирающиеся в психологии детей, знающие коллектив. Они будут следить за обстановкой в школе, контролировать тыльные выходы, передвижение учеников и их взаимоотношения на дворовых площадках, внутри здания», — отметил он.

Детская драка

Трусевич заявил, что «у каждого дежурного педагога предусмотрен радиобрелок — кнопка экстренного вызова наряда. Подавать сигнал тревоги они могут как самостоятельно, так и путем взаимодействия со школьным охранником».

При нажатии кнопки дежурный подразделения направляет группу задержания для реагирования.

На вопрос, будут ли ее нажимать, если в школе произошла детская драка, он ответил «да».

«И охранник придет, и приедет группа задержания. Будем сводить подобные конфликты к минимуму. Дети могут проявлять агрессию по отношению друг к другу. Наша задача — сгладить эти моменты, создать в учреждении образования в том числе и психологически комфортную среду», — заявил Трусевич.

Как попасть в школу не ученикам и не сотрудникам?

«Что касается лиц, которые приходят в учреждение образования с дополнительными целями, — для них есть ограничения. Будет ведение журналов посещения, необходимо также разрешение администрации школы. Мы не пропускаем людей, которые будут бесконтрольно передвигаться по зданию. Если пришел посетитель — его встретят: учитель, который пригласил родителей, или дежурный администратор, который проводит, скажем, к директору», — пояснил сотрудник Департамента охраны МВД.

Кроме этого Трусевич ответил на вопрос, о ситуации, когда ребенок в гардеробе потерял шапку или варежки — пропустят ли маму для поиска вещей?

«Если родители просят найти в школе потерянную вещь, никто препон чинить не будет. Убедимся, что это действительно мама или папа учащегося, поставим в известность руководство школы. А также сами предложим помощь. Родителям важно понимать: мы отнюдь не стремимся сделать школу учреждением закрытого типа. Она по-прежнему доступна и открыта, но посещение детского объекта происходит по установленным правилам. Наши сотрудники такие же улыбчивые и приветливые люди и всегда рады прийти на помощь», — сказал он.

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