



Подробности уголовного дела в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





С августа 2020-го по июль этого года 21-летний житель Слонима и его 20-летний соучастник на интернет-площадках размещали объявления о сдаче несуществующих квартир на сутки в различных городах Беларуси. Чтобы объявление смотрелось убедительнее, фото квартир мошенники брали в Сети. Получив предоплату на банковские карты, они пропадали.





Спустя время молодые люди решили использовать новую схему обмана. После перечисления предоплаты на карту мошенники сами связывались с арендаторами квартир и предлагали вернуть им банковский перевод, а позже рассчитаться наличными. Естественно, люди соглашались и попадали в другую мастерски расставленную ловушку: нажимали на ссылку в Сети, которую присылали мошенники. Она нужна была якобы для ввода реквизитов банковской карты и возврата на нее денег. Фактически же сообщала злоумышленнику секретные сведения для доступа к счетам. Так злоумышленники обчищали еще и банковские карты доверчивых клиентов. Понятное дело, что через Интернет квартиру на сутки зачастую снимают не официальные командировочные, а люди, которые не сильно хотят светить свои данные, а значит, и обращаться в милицию.



