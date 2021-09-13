В Гродно парни промышляли сдачей несуществующих квартир на сутки. Некоторых людей «кидали» дважды
В Гродно расследуется уголовное дело о мошенничестве, а также о хищении имущества путем модификации компьютерной информации. По делу проходят двое парней.
Подробности уголовного дела в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
С августа 2020-го по июль этого года 21-летний житель Слонима и его 20-летний соучастник на интернет-площадках размещали объявления о сдаче несуществующих квартир на сутки в различных городах Беларуси. Чтобы объявление смотрелось убедительнее, фото квартир мошенники брали в Сети. Получив предоплату на банковские карты, они пропадали.
Спустя время молодые люди решили использовать новую схему обмана. После перечисления предоплаты на карту мошенники сами связывались с арендаторами квартир и предлагали вернуть им банковский перевод, а позже рассчитаться наличными. Естественно, люди соглашались и попадали в другую мастерски расставленную ловушку: нажимали на ссылку в Сети, которую присылали мошенники. Она нужна была якобы для ввода реквизитов банковской карты и возврата на нее денег. Фактически же сообщала злоумышленнику секретные сведения для доступа к счетам. Так злоумышленники обчищали еще и банковские карты доверчивых клиентов. Понятное дело, что через Интернет квартиру на сутки зачастую снимают не официальные командировочные, а люди, которые не сильно хотят светить свои данные, а значит, и обращаться в милицию.
К слову, они же рассказали гродненскому следователю, что ссылка подозрения у них не вызывала. После ввода данных карты окошко на мониторе показывало ошибку, поэтому многие не сразу обнаружили списание денег.
Молодые люди ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали и к ответственности не привлекались. Сейчас им предъявлены обвинения по двум статьям УК, кроме того, они заключены под стражу.
Обвиняемые вину в совершении преступлений признали и раскаялись в содеянном. Они пояснили, что просто хотели заработать денег. Окончательная правовая оценка их действиям будет дана по результатам расследования.
10:45 13/09/2021
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