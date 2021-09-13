



один безоружный человек против спецназа, Минск, август 2020 года





«Каждая жалоба была принята. Мы назначили соответствующие экспертизы, собрали точно так же объективный материал, что произошло, как произошло, почему этот человек там находился, почему у него были или не были телесные повреждения», — сказал Паско в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.





По его словам, во время разгонов протестов были боестолкновения. «И по одну, и по другую сторону были люди. Если одни люди проявляли агрессию, они закидывали камнями, пытались вступить в драку, оказать сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, то у сотрудников имеются абсолютно законные основания, они обязаны это делать: пресекать такие противоправные действия со стороны радикализированных граждан. Поэтому и были обращения», — заявил начальник УСК.





Он негативно оценил тот факт, что некоторые граждане, которые обратились в СК с подобными жалобами, не дожидаясь решения, покинули страну. По утверждению Паско, «им необходимо было обращение только для фиксации самого факта» и чтобы пропиариться за границей.





«Мы досконально разобрались в ситуации. У меня нет таких фактов, чтобы я мог привести, что действительно где-то подтвердилось, что в отношении гражданина необоснованно были применены меры физической силы», — утверждает Паско.





26 августа СК сообщил об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлениям 680 граждан о превышении полномочий сотрудниками силовых ведомств во время протестов в августе 2020 года.