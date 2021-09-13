Как сообщил «Известиям» глава Минтуризма Египта Халед аль-Анани, для посещения туристов будет открыт город Аль-Галяля, который расположен на севере страны, недалеко от Красного моры, в 100 километрах от Каира. Второй город - Аль-Аламин. Он находится на побережье Средиземного моря неподалеку от Александрии.





По словам министра, все туристические города Египта планируется связать транспортным и путями. Речь идет не только од автомобильном транспорте, но также о железной дороге и дешевых местных авиаперелетах.





Главная цель, открыть для туристов как можно больше мест для посещений, чтобы они могли приезжать в Египет много раз и открывать для себя все новые и новые места.