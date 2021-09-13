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Бритни Спирс объявила о помолвке

Американская певица Бритни Спирс объявила о помолвке, ее избранником стал ее бойфренд Сэм Асгари.



39-летняя Спирс сделала видеоролик со своим 27-летним парнем, чтобы сообщить эту новость. Звезда опубликовала в Instagram короткое видео, где продемонстрировала кольцо, которое, как она призналась, ей нравится.

"Черт возьми, я не могу в это поверить", - написала певица.

Пирс и Асгари, который работает личным тренером по фитнесу, начали встречаться в 2016 году после съемок музыкального клипа Slumber Party. Менеджер Асгари Брэндон Коэн подтвердил в комментарии для издания факт помолвки.

"Сегодня пара придала своим длительным отношениям официальный характер и глубоко тронута оказанной поддержкой, преданностью и любовью", - сказал Коэн.

По его словам, украшение изготовил ювелир из Нью-Йорка, который сумел сделать "единственное в своем роде кольцо".

В последнее время певица пытается освободиться от опеки своего отца, который с 2008 года по решению суда контролирует большинство аспектов ее жизни, включая управление многомиллионным состоянием. Опекунство ему было присуждено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни Спирс 13 лет назад.


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