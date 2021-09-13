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Прокуратура Гродненщины запретила работу 27 аттракционов

Прокуратура Гродненской области провела проверку эксплуатации аттракционов и игрового оборудования. По ее результатам вынесены предписания о запрете оказания услуг на 27 объектах.

Иллюстрационное фото
 
В Гродно в парке имени Жилибера надувной аттракций был закреплен ненадлежащим образом: отсутствовало необходимое количество узлов крепления, швартовочные элементы оказались ненатянутыми и имели прогибы, в нескольких они были закреплены к одному компоненту балластной системы. Аналогичные нарушения были обнаружены в Мостах. Там ситуация усугублялась тем, что за пять аттракционом отвечал один оператор.

В адрес Гродненского облисполкома вынесено представление. В нем предлагается выработать порядок предоставления площадок и участков для эксплуатации аттракционов, игрового надувного оборудования, регулярно проверять владельцев игрового оборудования.
Reform.by
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