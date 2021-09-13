В Ушачском районе число больных COVID-19 за месяц выросло в пять раз
За август число инфицированных COVID-19 в Ушачском районе выросло в пять раз, пишет местная газета "Патрыёт".
В начале августа в районе было около десятка больных коронавирусной инфекцией. Сейчас таких больных уже в пять раз больше. Поэтому медики перестали посылать их в больницы Полоцка и Новополоцка, а решили лечить на месте, говорит главный врач Ушачской центральной районной больницы Анжелика Миронкова.
В районной больнице 3 сентября провели необходимое перепрофилирование: добавили коек для коронавирусных больных. Но пока что им достаточно мест в инфекционном отделении, говорит врач.
08:59 13/09/2021
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