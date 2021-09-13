



В начале августа в районе было около десятка больных коронавирусной инфекцией. Сейчас таких больных уже в пять раз больше. Поэтому медики перестали посылать их в больницы Полоцка и Новополоцка, а решили лечить на месте, говорит главный врач Ушачской центральной районной больницы Анжелика Миронкова.





В районной больнице 3 сентября провели необходимое перепрофилирование: добавили коек для коронавирусных больных. Но пока что им достаточно мест в инфекционном отделении, говорит врач.