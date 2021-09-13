Талибы объявили о новых правилах для женщин в университетах
Афганские студентки будут обязаны носить исламскую одежду и обучаться в отдельных от мужчин группах ради "защиты национальных и исторических ценностей".
Об этом сообщил новый министр образования Афганистана Абдула Баки Хаккани.
По его словам, движение "Талибан" не желает возвращаться к радикальным порядкам, которые были установлены 20 лет назад, однако намерен обеспечить соблюдение религиозных норм и принципов в университетах страны.
"Мы не позволим мальчикам и девочкам учиться вместе", - объявил Хаккани.
Министр отметил, что женщины также будут должны полностью покрывать свое тело, однако не уточнил, следует ли им при этом закрывать и лица. Он добавил, что талибы также намерены внести серьезные коррективы в содержание образовательных программ. Новые правила будут направлены на создание "разумной исламской образовательной программы", которая бы позволила выпускникам стать конкурентоспособными по отношению к студентам из других стран.
08:50 13/09/2021
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