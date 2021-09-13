







Об этом сообщил новый министр образования Афганистана Абдула Баки Хаккани.





По его словам, движение "Талибан" не желает возвращаться к радикальным порядкам, которые были установлены 20 лет назад, однако намерен обеспечить соблюдение религиозных норм и принципов в университетах страны.





"Мы не позволим мальчикам и девочкам учиться вместе", - объявил Хаккани.





Министр отметил, что женщины также будут должны полностью покрывать свое тело, однако не уточнил, следует ли им при этом закрывать и лица. Он добавил, что талибы также намерены внести серьезные коррективы в содержание образовательных программ. Новые правила будут направлены на создание "разумной исламской образовательной программы", которая бы позволила выпускникам стать конкурентоспособными по отношению к студентам из других стран.











