



Свидетели опровергли первоначальную версию смерти судьи Печерского райсуда Киева Виталия Писанца. Об этом сообщает Украина 24.





Как известно, Виталий Писанец умер в доме в селе Погребы Киевской области. Судья Печерского райсуда тут отдыхал в компании своего друга-адвоката и следователя Соломенского райуправления полиции Киева.





Сперва сообщалось, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого Виталий Писанец ударил следователя Хоменко по лицу. После ссоры они снова сели за стол и продолжили отдыхать. В какой-то момент у Виталия Писанца пошла кровь из носа, посинело лицо. Судья потерял сознание, упал на пол, и скончался до приезда медиков.





Вторая версия — Виталий Писанец мог умереть из-за оторвавшегося тромба во время гуляний. Судья Печерского райсуда в 2012 году получил серьезную черепно-мозговую травму после избиения неизвестными, а смерть судьи — последствие тяжелых повреждений.





Однако, как рассказывают журналисты, свидетели опровергли информацию о драке во время застолья под Киевом.





"Свидетели сообщают, что никакого конфликта не было — якобы во время отдыха судье стало плохо, у него из носа пошла кровь, после чего он умер уже после того, как ему вызвали скорую именно те люди, с которыми он отдыхал", — заявил журналист.





Факт смерти судьи Виталия Писанца также подтвердили в полиции Киевской области и заявил , что расследованием займутся сотрудники ГБР по статье "Умышленное убийство".





Бывший следователь по особо важным делам МВД Руслан Сушко отметил, что Виталий Писанец хоть и участвовал в громких делах, однако его решения не влияли непосредственно на ход судебных разбирательств. Экс-топ-чиновник МВД также отбросил версию об убийстве судьи из-за мести.





По его словам, Виталий Писанец участвовал в делах Павла Шеремета и Виктора Медведчука в качестве следственного судьи — он следил за соблюдением законности на стадии досудебного расследования.





"И решения следственных судей не имеют пруденциального значения, то есть не имеют значения для дальнейшего суда вообще. Поэтому сказать, что решения Писанца каким-то образом повлияли на ход дел, нельзя", — добавил Руслан Сушко в общении с журналистами.