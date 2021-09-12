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В учебнике по истории Беларуси для 11-х классов Алексиевич и Шушкевич даже не упоминается

В новом учебнике по истории Беларуси для 11-х классов ни разу не упоминается единственный нобелевский лауреат из Беларуси Светлана Алексиевич.

Светлана Алексиевич во время получения Нобелевской премии / Reuters

В новом учебнике по истории Беларуси для 11-х классов ни разу не упоминается единственный нобелевский лауреат из Беларуси Светлана Алексиевич. В августе 2020-го писательница вошла в Координационный совет, а потом под давлением была вынуждена покинуть Беларусь.

Не нашлось места и для руководителя Верховного Совета 1991-1994 Станислава Шушкевича — одного из подписантов Беловежских соглашений.

В учебнике рассматривается история Беларуси с конца XIX и до начала XXI века.

Основного конкурента Лукашенко на выборах-1994, первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича упоминают. Но только в контексте того, что он "контролировал СМИ и государственный аппарат", однако все равно проиграл Лукашенко.

О том, что бело-красно-белый флаг и герб "Погоня" упоминаются только в позорном контексте, даже и говорить не стоит.
euroradio.fm
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