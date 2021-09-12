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Эдуард Бабарико в СИЗО рисует, читает Кинга и Дойча

Основатель краудфандинговых платформ «Улей» и MolaMola Эдуард Бабарико, находящийся в СИЗО КГБ, рисует и читает Стивена Кинга и Дэвида Дойча. Выдержки из его письма опубликовала в Facebook девушка Эдуарда Александра Зверева.

Эдуард Бабарико в СИЗО рисует, читает Кинга и Дойча
«Все спрашивают про Эдика, а я ничего, кроме «много читает, рисует и не теряет бодрости духа» рассказать не могу. Но я знаю, что многие за него волнуются и переживают. Поэтому публикую отрывки из его последнего письма, за исключением всего личного, чтобы вы сами убедились, что Эдик держится молодцом и даже в камере умудряется радоваться», — пишет Александра.

Далее она приводит отрывки из последнего из пришедших от него писем:

«Сашулька, куку! получил твое распрекрасное письмо от 1 сентября. С учетом того, что многие письма до меня так и не дошли, количество писем перевалила за сотню. Страшно подумать… Твои письма я храню в отдельных конвертах и папочках <…>

Большущий привет Наде! хоть я и опоздал, не передать не могу (*Надя, передаю).

Я с тобой полностью согласен в том, что маленькое письмо лучше, чем отсутствие писем. Только я бы не назвал твоё письмо маленьким (сейчас, когда я перепечатываю письмо Эдика, понимаю, что я пишу баллады).

Будем надеяться, что с Викой удастся восстановить связь. В прошлые разы (их было 2 или 3) у тех, кто прорвался через цензуру, не получилось сделать это повторно, пишет reform.by

Так, я не знаю, кто такой Бредли, но так как ты в абзаце упомянула английский, делаю вывод, что ты занимаешься с самим Бредли Купером, что весьма недурственно 

Я не так давно вспоминал его фильм «Звезда Родилась» и подумал, что хотел бы его пересмотреть.

У меня новостей особенных нет, потихоньку готовимся к зиме, собираем теплые вещи. Разрешение на занятия спортом так и не получил (Эдику запретили заниматься йогой в камере) — уже почти неделю рассматривают мой вопрос. Но я продолжаю бегать во время прогулки, отжиматься, приседать, делать выпады и бёрпи, а также качать трицепс, бицепс и широчайшую в паре с соседом при помощи полотенца. Извращаемся как можем в условиях запретов 

По рисованию пока застрял на отрисовке голов. Делаю построение 7/8, учусь, разбираюсь. Книг, к сожалению, в очередной раз купить не получилось. Но я читаю Стивена Кинга на английском «11/22/63» и перечитываю «Структуру Реальности» Дэвида Дойча. В общем, со мной всё хорошо».

Эдуард Бабарико — сын экс-претендента на президентский пост и бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, он также был главой его предвыборного штаба. Эдуард был задержан 18 июня вместе с отцом по «делу Белгазпромбанка» и, как и он, заключен под стражу. Эдуарда обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Правозащитники признали его политзаключенным.
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