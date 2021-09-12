Что про это пишут в ПДД и как наказывают тех, кто еле едет? abw.by разбирается.





Нарушать безнаказанно?

О том, с какой скоростью можно ездить в городе и за его пределами, рассказывают еще в автошколе. Напомним, как звучит соответствующий пункт ПДД:





91.2. Водителю запрещается превышать скорость движения, установленную дорожным знаком "Ограничение максимальной скорости", пунктами 88 и 89 настоящих Правил...





Вместе с тем по ч.1 ст.18.12 КоАП наказуемым является превышение скорости от 10 до 20 км/ч. Таким образом, если водители превысят на 9 км/ч, то штраф не получат. Получается интересная картина: нарушать ПДД нельзя, но если чуть-чуть и в допустимой “вилке”, то можно.





КоАП РБ. Статья 18.12. Превышение скорости движения





1. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от десяти до двадцати километров в час – влечет наложение штрафа в размере до одной базовой величины.





Официальной трактовки этого "явления" нет, а водители называют его нештрафуемым или ненаказуемым порогом. Такого же негласного правила придерживаются не только инспекторы ГАИ, но и камеры фотофиксации нарушений скоростного режима, которые настроены с учетом допустимого превышения скорости.





Устраивает ли такое положение дел водителей? Скорее да, чем нет, но поклонники идеи снизить "нештрафуемый" порог или вообще его убрать были и есть среди как чиновников, так и простых водителей, в чем можно было убедиться при общественном обсуждении изменений в Административный кодекс в 2020 году на правовом форуме.





А как у соседей?

В России, например, "нештрафуемый" порог и того больше – целых 20 км/ч. Но следует отметить, что такую "роскошь" для водителей хотят убрать, снизив планку до 10 км/ч. Соответствующие задачи поставлены российским правительством Минтрансу и МВД. Правда, пока все остается как есть, и, по информации в различных СМИ, МВД против такой инициативы ввиду того, что на снижение аварийности подобные изменения существенного влияния не окажут.





Любопытный факт из КоАП: если у нас фраза из кодекса звучит как "превышение скорости движения от 10 км/ч", то есть 10 уже наказуемо, то в России в документе прописано "превышение на величину более 20 км/ч", то есть 20 еще можно, больше – нет.





КоАП РФ. Статья 12.9. Превышение установленной скорости движения





2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час – влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.





А если медленно?

Водителей, которые ездят по дорогам очень медленно, редко кто хвалит. Самое цензурное описание, которое для них придумали, – тихоходы. Следует отметить, что ПДД запрещают создавать препятствие дорожному движению, двигаясь без вынужденной необходимости с малой скоростью, а также двигаться с меньшей скоростью, чем установлено дорожным знаком "Ограничение минимальной скорости" (п.91.4 ПДД). Поэтому нужно знать, что "попасть" на штраф можно, двигаясь медленно, если минимальная скорость на дороге ограничена, а накажут при этом за невыполнение требований дорожных знаков.





Статья 18.13. Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения.





8. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки (за исключением выезда на полосу встречного движения) либо нарушение правил маневрирования или проезда перекрестков – влекут наложение штрафа в размере от одной до пяти базовых величин.





Например, если на знаке минимально разрешенной скорости указано "50", то даже за 49 км/ч уже могут оштрафовать. Хотя на практике инспекторы, как правило, учитывают погрешность приборов фиксации скорости.





Если же минимальная скорость движения на участке дороги не установлена, а водитель без вынужденной необходимости едет так, что создает препятствие для дорожного движения, то могут наказать по ч.5 ст.18.18 КоАП за нарушение "иных правил дорожного движения", по которой штраф составляет до 0,5 базовых величин.





2.52. препятствие для дорожного движения – объект, который находится на пути участника дорожного движения и вынуждает его снизить скорость движения, совершить объезд или остановиться...





P.S. Следует помнить о том, что в КоАП появилась новая статья, в которой прописано наказание за умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий (ст.18.1 КоАП), штраф там от 6 до 50 базовых величин, а за такие же действия в месте проведения массовых мероприятий можно и "прав" лишиться на два года.



