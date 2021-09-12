Двумя днями позже марсоход получил второй образец из той же породы.





NASA заявило, что добытые образцы говорят о "потенциально пригодной для жизни среде". "Похоже, что наши первые породы указывают на потенциально пригодную для жизни устойчивую среду. Важно то, что когда-то давно там была вода", - рассказал один из членов миссии Кен Фарли.





"Рошетт" имеет базальтовый состав и может быть продуктом лавовых потоков. Кроме того, в образцах были обнаружены соли, которые могут содержать "крошечные пузырьки древней марсианской воды".





Perseverance, который ищет признаки древней микробной жизни на Марсе, должен собрать более двух десятков образцов горных пород с Красной планеты. Их планируется доставить на Землю во время совместной миссии NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) в 2030-х гг.









"Эти образцы представляют большую ценность для будущего лабораторного анализа на Земле. Когда-нибудь мы сможем определить последовательность и время условий окружающей среды, о которых расскажут минералы в породе. Это поможет ответить на главный вопрос об истории и стабильности жидкой воды на Марсе", - сказал еще один исследователь Митч Шульте.



