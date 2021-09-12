"Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября", - говорится в сообщении Минобороны России.





Учения проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на территории России, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах Беларуси.





По данным Минобороны РФ, всего в учениях "Запад-2021" на территории России и Беларуси принимает участие до 200 тыс. человек, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.





Минобороны РФ сообщало, что около 2,5 тыс. российских военных направлены в рамках учений в Беларусь.





Параллельно с учениями "Запад-2021" крупные маневры в Артике начал Северный флот России. В них задействовано около 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов, порядка 8 тыс. военнослужащих. Практические действия сил Северного флота пройдут в акваториях Баренцева, Карского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франса-Иосифа, сообщала пресс-служба Северного флота.





8 сентября Восточный военный округ сообщил, что более 500 российских военнослужащих, танки и артиллерия задействованы в учении, которое началось на Курильских островах, пишет Интерфакс-Запад.



