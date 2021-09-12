Днем столбики термометров на этой неделе показывали +20°C –+25 °C.

Сохранится ли такая погода до конца месяца или ждать похолодания?





Как рассказали синоптики в эфире СТВ, в начале следующей недели погоду в Беларуси будет определять холодный фронт с Балтийского моря.

Теплых дней станет меньше, но и осадков не будет.





Температура будет варьироваться от +15 до +22 °C.





В Минске неделя начнется с +23, а закончится +16 градусами.





Осадки ожидаются в понедельник и вторник, в другие дни будет солнечно.





В Бресте в течение недели столбик термометра будет показывать от +19 до +25 градусов. Осадков не будет.





В Гродно в понедельник +24 градуса, во вторник – +21, затем температура снизится до +17 и к выходным снова потеплеет.





Кратковременные осадки возможны в понедельник и вторник.





В Витебске неделя начнется с +19 и гроз, а к концу недели похолодает до +13.





В Могилеве +20 ожидается в понедельник, но уже в середине неделе похолодает до +15 градусов. Осадки маловероятны.





В Гомеле всю неделю будет солнечно и тепло. Начнется неделя с +25 тепла, к выходным – ожидается +16 градусов. В среду возможен кратковременный дождь с грозой, в другие дни без осадков.



