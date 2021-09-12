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Последний теплый день. Подробный прогноз погоды на неделю с 13 по 19 сентября

Первые недели сентября порадовали белорусов по-летнему теплыми деньками.

Днем столбики термометров на этой неделе показывали +20°C –+25 °C.
Сохранится ли такая погода до конца месяца или ждать похолодания?

Как рассказали синоптики в эфире СТВ, в начале следующей недели погоду в Беларуси будет определять холодный фронт с Балтийского моря. 
Теплых дней станет меньше, но и осадков не будет.

Температура будет варьироваться от +15 до +22 °C.

В Минске неделя начнется с +23, а закончится +16 градусами.

Осадки ожидаются в понедельник и вторник, в другие дни будет солнечно.

В Бресте в течение недели столбик термометра будет показывать от +19 до +25 градусов. Осадков не будет.

В Гродно в понедельник +24 градуса, во вторник – +21, затем температура снизится до +17 и к выходным снова потеплеет.

Кратковременные осадки возможны в понедельник и вторник.

В Витебске неделя начнется с +19 и гроз, а к концу недели похолодает до +13.

В Могилеве +20 ожидается в понедельник, но уже в середине неделе похолодает до +15 градусов. Осадки маловероятны.

В Гомеле всю неделю будет солнечно и тепло. Начнется неделя с +25 тепла, к выходным – ожидается +16 градусов. В среду возможен кратковременный дождь с грозой, в другие дни без осадков.
belnovosti.by
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