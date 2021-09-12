На экс-главу "Аховы птушак Бацькаўшчыны" завели уголовное дело
На координатора программ по Беловежской пуще Виктора Фенчука, профессионального орнитолога, который ранее возглавлял "Ахову птушак Бацькаўшчыны" завели уголовное дело
Об этом сообщает "Еврорадио".
По информации издания, Фенчука обвиняют по ст. 342 УК Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
Напомним, 31 августа в организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" прошел обыск. Тогда же Фенчук и был задержан. После задержания был приговорен к 12 суткам административного ареста.
Осенью 2020 года Фенчука осудили на 15 суток за участие в акции протеста.
"Ахова птушак Бацькаўшчыны" - общественная организация, которая занимается защитой птиц и орнитологией в Беларуси.
15:55 12/09/2021
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