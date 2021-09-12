



По информации издания, Фенчука обвиняют по ст. 342 УК Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).





Напомним, 31 августа в организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" прошел обыск. Тогда же Фенчук и был задержан. После задержания был приговорен к 12 суткам административного ареста.





Осенью 2020 года Фенчука осудили на 15 суток за участие в акции протеста.





"Ахова птушак Бацькаўшчыны" - общественная организация, которая занимается защитой птиц и орнитологией в Беларуси.



