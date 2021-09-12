Как передает Report, ученым удалось создать миниатюрное устройство, способное самостоятельно передвигаться в воде, отыскивать маленькие кусочки пластика и прикрепляться к ним с тем, чтобы постепенно разрушить, или маркировать пластик для дальнейшего сбора.





По словам создателей роботов, которых цитирует издание, их устройства имеют размеры сравнимые с кончиком заостренного карандаша и используют для передвижения химическую энергию, активируемую при попадании на робота солнечного света.





По мнению руководителя проекта химика Мартина Пумера, микроскопические кусочки пластика являются серьезной проблемой для современной экологии.





По его словам, пластиковые загрязнения скапливаются везде, от дна океана, до вершин гор. Пластик загрязнил воздух и воду, и с ними попадает в организм человека, пишет ru.oxu.az

Целью разработчиков, было создание дешевых устройств с возможностью их сбора и повторного использования.





Натурные эксперименты доказали технологическую возможность. Однако, по словам Пумера их работа еще далека от завершения.



