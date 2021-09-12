"В селе Погребы Киевской области обнаружено тело судьи. На месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований, которые и будут проводить расследование данного уголовного производства", - сообщает пресс-служба полиции Киевщины в воскресенье. Цитирует Интерфакс-Запад





По данным СМИ, в ведомстве уже открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).





Как сообщает портал "ЧЕСНО", с 1998 по 2011 годы Писанец был судьей Свердловского горсуда Луганской области, а с 2011 по 2015 годы работал председателем указанного суда. В 2015 году указом президента Украины Писанец был переведен в Печерский райсуд Киева.





фото: ТАСС, Киев, место гибели П.Шеремета





В столичном суде Писанец, среди прочего, был следственным судьей дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.





23 июля был похоронен на Северном кладбище под Минском.