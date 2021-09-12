+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Литве возле белорусской границы установили баннер "План Победа"

В Литве возле белорусской границы установили баннер "План Победа" ("План Перамога"). На нём призыв к белорусам присоединяться к нему.

Баннер возле границы / Еврорадио

Баннер установлен белорусами Вильнюса в протестном палаточном лагере возле пограничного перехода в Мядининкай. Его видят водители автомобилей, проезжающих белорусско-литовскую границу, пишет euroradio.fm

"План Победа" создан белорусскими силовиками, которые уволились после событий августа 2020-го и уехали за границу.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]