В Литве возле белорусской границы установили баннер "План Победа"
В Литве возле белорусской границы установили баннер "План Победа" ("План Перамога"). На нём призыв к белорусам присоединяться к нему.
Баннер возле границы / Еврорадио
Баннер установлен белорусами Вильнюса в протестном палаточном лагере возле пограничного перехода в Мядининкай. Его видят водители автомобилей, проезжающих белорусско-литовскую границу, пишет euroradio.fm
"План Победа" создан белорусскими силовиками, которые уволились после событий августа 2020-го и уехали за границу.
14:13 12/09/2021
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