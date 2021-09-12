Журналист Христо Грозев, работающий на расследовательском портале Bellingcat, утверждает, что власти РФ в ближайшее время могут сильно замедлить скорость иностранного сегмента интернета, включая работу таких сайтов, как YouTube и Twitter. Расследователь выступил на конференции имени Леннарта Мери в Таллине.





Грозев утверждает, что, по имеющейся у него информации, конкретный план исчезновения интернета в РФ уже готов, а в жизнь его воплотят путем введения системы аккредитации хостинг-провайдеров. По его словам, те, у кого эта аккредитация будет, по закону будут вынуждены предоставлять всю информацию о своей работе в сети. Таким образом, не будет никакой анонимности.





"У тех, кто не получит аккредитацию, включая, например, такие популярные международные ресурсы, как YouTube и Twitter, будет ограничена скорость работы в интернете. Через два года она может оказаться сниженной до 24 Кбит в секунду", — заявил Грозев.

Журналист напомнил, что именно с такой скоростью происходило подключение к интернету в 1990-х годах. Для России, как он считает, переход на эту скорость будет означать отключение от интернета.





В то же время, как утверждает Грозев, если сообщить россиянам о готовящихся изменениях сегодня, то они, вероятно, выйдут на улицы протестовать. Однако этого, как он считает, не произойдет, если СМИ не предупредят заранее о новшествах, которые власть будет медленно и постепенно внедрять в течение двух лет.





"СМИ всегда пропускали моменты предупредительные, касательно того, что будет через два года. Для меня это самое болезненно. Если заранее предупредить народ, что будет через год… Почему люди из "Коммерсанта", из "Ведомостей" этого не делают? Почему нет забастовок ваших коллег? Даже в моей родной Болгарии я бы ожидал. У вас этого нет", — отметил Грозев.





Как сообщалось ранее, 8 сентября в России протестировали оборудование для создания "суверенного Интернета", что вызвало масштабный сбой. Клиенты крупнейших провайдеров РФ на час лишились доступа к сети. По словам экспертов, такие эксперименты могут привести к отказу важных сервисов.

В июле писали, как в России протестировали "суверенный Интернет", отключившись от глобальной Сети. Тогда чиновники заявили, что испытания прошли успешно при участии крупнейших операторов связи: МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2.



