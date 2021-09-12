Ныне, после вынесения приговоров всем фигурантам давнего дела, будет полезно узнать, как и почему гастролеры из Белокаменной оказались в столице Полесья

«Шевроле» с волками. Поставлена точка в резонансном деле





Словоохотливый попутчик, или Вариант №1

Аккуратно и без купеческого куража вел бизнес житель Пинска, назовем его Алексей. Современные средства коммуникации и электронный документооборот позволяли ему оформлять сделки не только в своей республике, но и в России.





По делам он часто ездил в соседнюю страну, союзную. И первый контакт, послуживший толчком к последующим событиям, случился еще осенью 2017 года. Тогда Алексей строил квартиру в Москве для последующей продажи. В октябре наметилась очередная поездка: нужно было оформлять документы. Ехать почти сутки в поезде одному скучновато. Решил найти попутчиков через интернет-сервис «BlaBlaCar». Попутчик нашелся, к тому же земляк. Сергей занимался перевозками пассажиров, но в тот раз тоже ехал по своим делам поездом.





Поговорили почти по душам. Алексей поведал о своих строительных хлопотах, Сергей – о том, что взял жилье в ипотеку, и о других заботах. Затем Алексей сказал, что располагает финансами, которые может вложить в хорошее дело. Тут и договорились: скоро Алексею потребуется обналичить в Москве три миллиона российских рублей, вот Сергей и свозит земляка туда и обратно. Как принято, о планах своих попутчики решили не распространяться.





Однако в одной из поездок Сергей рассказал о новом знакомом Алексее своему старому знакомому Ивану. Тот родился и вырос в Пинском районе, но искал счастья в Москве. Был судим в отрочестве за кражу и, вероятно, не растерял навыков чисто криминального мышления. А еще у него появились в России друзья, которым вскоре было суждено стать у Ивана подельниками. Первоначальный план был такой. Когда Сергей с Алексеем будут возвращаться из Москвы с деньгами, они сделают остановку в Смоленской области на бойком мини-рынке, где часто останавливаются маршрутки с туристами – там их будут уже ждать. Конечно, для вида применят насилие и к Сергею, чтоб отвести от него подозрение в соучастии. Как говорил Лелик в «Бриллиантовой руке»: бить буду аккуратно, но сильно…





План сорвался лишь потому, что Алексей решил вопрос с обналичиванием денег без личного участия в банковской операции. Были бы злоумышленники ленивы и нелюбопытны, как пенял классик, забыли бы о рыбке, сорвавшейся с крючка. Но организаторами и вдохновителями затеи были свои для потерпевшего люди, то есть пинские.

Мрачные тени ночные, или Вариант №2

Второй план отъема денег у Алексея был прост, как американский боевик. Иван и три его российских «мушкетера» взяли с собой аргументы – помповое ружье и травматический пистолет – и выехали из Москвы в Пинск. Позже они пытались рассказать, что вполне пригодное оружие случайно нашли где-то в подмосковном лесу. Выехали на дело в автомобиле «Шевроле». По недавней моде «тачка» была размалевана, на капоте красовалось изображение головы волка.





Не увлекаясь затяжными в России новогодними каникулами, уже 2 января 2018 года четверо экспроприаторов въехали в город над Пиной. К этому времени Сергей снял им в городе квартиру, подробно объяснил, где и в каком доме живет «золотой теленок». Очень удобно показалось преступникам, что жилище расположено на окраине города.









Четвертого января под вечер брат Ивана на своей машине отвез всех четверых в пригородный лесок. Брат был не при делах, поэтому ему сказали, что компания выбралась на шашлыки, а в большой сумке бряцает замаринованное мясо. Какие шашлыки зимней ночью в лесу – таким вопросом брат Ивана не задавался. Похоже, исходил из проверенного временем принципа: меньше знаешь – крепче спишь.





В начале десятого часа вечера, спрятав лица под шапочками с прорезями и марлевыми повязками, Иван с подельниками преодолели забор, огораживающий домовладение потерпевшего, и ворвались в дом, разбив кирпичом заднюю дверь. Алексей скрылся в своем кабинете и нажал установленную там кнопку вызова сотрудников Департамента охраны МВД, затем закрылся изнутри. Тем временем налетчики связали руки скотчем жене и одиннадцатилетней дочери предпринимателя, заклеили им рты и пошли разбираться с Алексеем. Опасаясь за судьбу близких, тот начал выдавать нежданным гостям деньги частями через разбитое стекло в двери. Затем одному из преступников надоела волокита, он выстрелил из помпового ружья в дверной замок. После этого хозяина вывели в другую комнату, там били и требовали еще денег. В итоге завладели деньгами и ценностями на общую сумму 11 722 доллара США. На все эти, прямо скажем, оперативные действия у разбойников ушло четыре минуты.





Но вот уже и сотрудники милиции стучат в дверь. Двое безоружных налетчиков бросились бежать, и под покровом ночи им удалось скрыться. Двое вооруженных решили схватиться с сотрудниками департамента. Началась перестрелка. В ходе пальбы оба налетчика и два сотрудника милиции были ранены.





В конечном итоге преступники были задержаны при помощи второго наряда милиции, прибывшего на подмогу. Тех, что убежали, тоже задержали, но уже утром. Они как раз собирались уезжать из «злого» полесского города на своем разрисованном «Шевроле».





Вариант №3, внеплановый

Суд Пинского района и города Пинска рассмотрел уголовное дело по факту разбойного нападения на дом и семью предпринимателя. Иван приговорен к 14 годам лишения свободы. Ему вменены разбой, незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, а также незаконное перемещение оружия через границу Беларуси, сопротивление сотрудникам органов внутренних дел и прочее. По этим же статьям (за исключением незаконного перемещения оружия через границу) осуждены три россиянина. Один приговорен к лишению свободы на 13 лет 6 месяцев, второй – к 12 годам 6 месяцам, третий – к 12 годам лишения свободы.





Не ушел от ответственности и затаившийся под шумок перевозчик Сергей. 27-летний мужчина признан виновным в пособничестве разбою и осужден на 9 лет лишения свободы. А всего лишь, по его мнению, немного помог знакомым.





А над всей этой историей звучит басенной моралью строка из позабытой песни группы «Наутилус Помпилиус»: если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Вот только как разглядеть злодея в добродушном и веселом попутчике?



