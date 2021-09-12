Сеницкий, которого цитирует "Радио Польша", подчеркнул, что данная группа мигрантов никогда не была на польской территории. Представитель польской Погранохраны также отметил, что пограничники продолжают нести службу по охране границы в усиленном режиме в связи с введение в приграничных районах Польши режима ЧП.





Белорусская сторона пока информацию о возврате мигрантов не комментирует, пишет smartpress.by





Президент Польши Анджей Дуда 2 сентября подписал постановление о введении режима чрезвычайного положения в Люблинском и Подляском воеводствах - в 3-километровой полосе вдоль границы с Беларусью. Об этом ходатайствовало правительство Польши, аргументируя, что введение режима ЧП в приграничной зоне является "необходимым шагом во избежание серьезного миграционного кризиса". Согласно Конституции, режим ЧП будет действовать в течение 30 дней и может быть продлен.



