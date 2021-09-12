Самим мало? Беларусь вернула на свою территорию несколько десятков мигрантов, кочевавших у границы с Польшей
Белорусские службы эвакуировали несколько десятков мигрантов, кочевавших почти месяц на территории Беларуси рядом с границей с Польшей в расчете на незаконное пресечение границы с Евросоюзом, сообщил пресс-секретарь начальника Прибужанского пограничного отряда лейтенант Дариуш Сеницкий.
Сеницкий, которого цитирует "Радио Польша", подчеркнул, что данная группа мигрантов никогда не была на польской территории. Представитель польской Погранохраны также отметил, что пограничники продолжают нести службу по охране границы в усиленном режиме в связи с введение в приграничных районах Польши режима ЧП.
Белорусская сторона пока информацию о возврате мигрантов не комментирует, пишет smartpress.by
Президент Польши Анджей Дуда 2 сентября подписал постановление о введении режима чрезвычайного положения в Люблинском и Подляском воеводствах - в 3-километровой полосе вдоль границы с Беларусью. Об этом ходатайствовало правительство Польши, аргументируя, что введение режима ЧП в приграничной зоне является "необходимым шагом во избежание серьезного миграционного кризиса". Согласно Конституции, режим ЧП будет действовать в течение 30 дней и может быть продлен.
© Sputnik / Sergey Melkonov
11:05 12/09/2021
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