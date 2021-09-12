Папа Римский Франциск начинает паломничество в Венгрию и Словакию
Папа Римский Франциск отправляется в свою 34-ю по счету апостольскую поездку, которая включает посещение столицы Венгрии - Будапешта - и Словакии, где он побывает в разных городах. Нынешний визит носит подчеркнуто экуменический характер, отметили в службе печати Святого престола.
Главная цель поездки в Будапешт - участие в закрытии 52-го Международного евхаристического конгресса, где понтифик возглавит завершающую мессу на площади Героев. Евхаристический конгресс, насчитывающий 140-летнюю историю, уже проходил однажды в Будапеште в 1938 году. В этом году на его открытии 6 сентября выступил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, пишет ТАСС.
Как указали в Ватикане, участие главы Римско-католической церкви в этом мероприятии - редкость. "Папа Франциск хотел своим присутствием придать особое значение этому событию", - сказал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Этим продиктована и краткость пребывания Франциска в Будапеште, где все официальные встречи с представителями руководства Венгрии, включая президента этой страны Яноша Адера и премьер-министра Виктора Орбана, носят формальный характер и будут закрыты для прессы. Многие обозреватели усмотрели в этой поспешности нежелание Франциска привлекать внимание к политической фигуре венгерского премьера, которого понтифик косвенно, не называя по имени, критиковал за жесткие позиции, в том числе по вопросу миграции.
В Ватикане указали, что визит в Будапешт носит подчеркнуто религиозный характер и лишен какой-либо политической подоплеки, поэтому никакой "светской программы" не предусмотрено. Так, Папа Римский не будет выступать с публичной речью перед представителями руководства страны, гражданского общества и дипкорпуса, обычно это обязательный пункт папского вояжа. При этом предусмотрена встреча с членами экуменического совета и представителями еврейской общины Венгрии.
В Словакии у Франциска насыщенная программа. В течение трех дней он встретится с руководством страны и духовенством, представителями экуменического совета, будет участвовать в службе по византийскому обряду восточнокатолических церквей в городе Прешов, посетит цыганскую общину в Кошице, а также побывает в Шаштин-Страже, где проведет мессу в базилике Девы Марии Семи скорбей 15 сентября, в праздник небесной покровительницы Словакии - Богоматери Скорбящей.
Как отметили в службе печати, Словакия входила в состав Великой Моравии, где происходило становление всего славянского мира, а также распространение христианства на славянских землях. Именно там стали использовать славянскую письменность, привнесенную святыми равноапостольными апостолами Кириллом и Мефодием, а также применять старославянский, ставший третьим языком богослужений после греческого и латыни. "Это историческая земля апостолов - проводников христианства, предвосхитивших экуменизм", - отметил Бруни. Он также сообщил, что в папских мероприятиях примет участие предстоятель автокефальной Православной церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав.
Другой неизбежной темой поездки в страну бывшего советского блока станет мученичество священнослужителей и верующих во времена, когда религия преследовалась. Это уже становилось предметом общих инициатив Римско-католической церкви, которая была представлена в этих странах, и Русской православной церкви. На данный момент подавляющее большинство верующих в Словакии - католики (73%).
10:27 12/09/2021
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