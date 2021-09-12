Главная цель поездки в Будапешт - участие в закрытии 52-го Международного евхаристического конгресса, где понтифик возглавит завершающую мессу на площади Героев. Евхаристический конгресс, насчитывающий 140-летнюю историю, уже проходил однажды в Будапеште в 1938 году. В этом году на его открытии 6 сентября выступил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, пишет ТАСС.





Как указали в Ватикане, участие главы Римско-католической церкви в этом мероприятии - редкость. "Папа Франциск хотел своим присутствием придать особое значение этому событию", - сказал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Этим продиктована и краткость пребывания Франциска в Будапеште, где все официальные встречи с представителями руководства Венгрии, включая президента этой страны Яноша Адера и премьер-министра Виктора Орбана, носят формальный характер и будут закрыты для прессы. Многие обозреватели усмотрели в этой поспешности нежелание Франциска привлекать внимание к политической фигуре венгерского премьера, которого понтифик косвенно, не называя по имени, критиковал за жесткие позиции, в том числе по вопросу миграции.





В Ватикане указали, что визит в Будапешт носит подчеркнуто религиозный характер и лишен какой-либо политической подоплеки, поэтому никакой "светской программы" не предусмотрено. Так, Папа Римский не будет выступать с публичной речью перед представителями руководства страны, гражданского общества и дипкорпуса, обычно это обязательный пункт папского вояжа. При этом предусмотрена встреча с членами экуменического совета и представителями еврейской общины Венгрии.

В Словакии у Франциска насыщенная программа. В течение трех дней он встретится с руководством страны и духовенством, представителями экуменического совета, будет участвовать в службе по византийскому обряду восточнокатолических церквей в городе Прешов, посетит цыганскую общину в Кошице, а также побывает в Шаштин-Страже, где проведет мессу в базилике Девы Марии Семи скорбей 15 сентября, в праздник небесной покровительницы Словакии - Богоматери Скорбящей.