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Бездомных кошек в Барановичах будут отлавливать и стерилизовать

В Барановичах 13 сентября запустят программу "отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск" (ОСВВ) для бездомных котов и кошек, сообщили в местном ЖКХ.

Всех отловленных животных отправят в горветстанцию. Там их зарегистрируют - на каждого заведут карточку с фото, где "четко визуализируется морда животного и большая часть туловища". Запишут краткое описание, пол, место отлова. Если не будет противопоказаний - животных стерилизуют, привьют от бешенства и обрежут кончик уха - чтобы отличать от не стерилизованных и не привитых особей. 

Однако в ЖКХ не пояснили, что будет с кошками, у которых обнаружат противопоказания к стерилизации, пишет smartpress.by

Прооперированные кошки помещаются в отдельные вольеры с последующим содержанием и наблюдением в течение нескольких суток. После истечения послеоперационного периода животных передадут волонтерам. Те выпустят их в месте отлова. 
Программа "отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск" (ОСВВ) считается одним из гуманных способов регулирования численности бездомных животных. Второй - ОСВП (отлов-стерилизация-вакцинация-приют). В Беларуси бездомных животных умерщвляют. В Украине и Грузии применяют способ ОСВВ. В России, Литве, Латвии, Польше — ОСВВ и ОСВП.
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