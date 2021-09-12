



Документ, опубликованный поздно вечером в субботу, описывает контакты угонщиков с саудовскими партнерами в Соединенных Штатах, но не содержит никаких доказательств того, что правительство Саудовской Аравии было замешано в заговоре. Это первая запись расследования, которая была раскрыта после того, как президент США Джо Байден приказал рассекретить материалы, которые в течение многих лет оставались вне поля зрения общественности, пишет centralasia.media





В последние недели Байден столкнулся с давлением со стороны семей жертв, которые давно искали записи, поскольку они возбуждали судебный процесс в Нью-Йорке, утверждая, что высокопоставленные саудовские чиновники были замешаны в нападениях.





Правительство Саудовской Аравии долгое время отрицало свою причастность. Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне заявило в среду, что поддерживает полное рассекречивание всех записей как способ «раз и навсегда положить конец необоснованным обвинениям в адрес Королевства». В посольстве заявили, что любые обвинения в причастности Саудовской Аравии были «категорически ложными».





На прошлой неделе Байден приказал Министерству юстиции и другим агентствам провести рассекречивание следственных документов и опубликовать все, что они могут, в течение следующих шести месяцев. 16 страниц были опубликованы в субботу вечером, через несколько часов после того, как Байден посетил мемориальные мероприятия 11 сентября в Нью-Йорке, Пенсильвании и северной Вирджинии. Родственники жертв ранее возражали против присутствия Байдена на торжественных мероприятиях до тех пор, пока документы оставались засекреченными.





В сильно отредактированном отчете, опубликованном в субботу, описывается интервью 2015 года с человеком, который подавал заявление на получение гражданства США и несколько лет назад неоднократно контактировал с гражданами Саудовской Аравии, которые, по словам следователей, оказали «существенную материально-техническую поддержку» нескольким угонщикам.





В феврале администрация Байдена опубликовала заключение разведки о причастности наследного принца Мохаммеда бен Салмана к убийству американского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, но вызвала критику со стороны демократов за то, что они уклонились от прямого наказания самого наследного принца.





Что касается 11 сентября, то вскоре после терактов появились предположения о причастности к ним официальных лиц, когда выяснилось, что 15 из 19 нападавших были саудовцами. Усама бен Ладен, лидер «Аль-Каиды» в то время, был из известной семьи королевства.





Согласно документам, которые уже были рассекречены, США провели расследование в отношении некоторых саудовских дипломатов и других лиц, связанных с правительством Саудовской Аравии, которые знали угонщиков самолетов после того, как они прибыли в США.





Тем не менее, в отчете Комиссии по терактам 11 сентября не было обнаружено «никаких доказательств того, что правительство Саудовской Аравии как учреждение или высшие саудовские официальные лица индивидуально финансировали» атаки, организованные «Аль-Каидой». Но комиссия также отметила «вероятность» того, что это сделали благотворительные организации, спонсируемые правительством Саудовской Аравии.





Особое внимание было уделено первым двум угонщикам, прибывшим в США, Навафу аль-Хазми и Халиду аль-Михдхару. В феврале 2000 года, вскоре после прибытия в южную Калифорнию, они встретили в халяльном ресторане гражданина Саудовской Аравии по имени Омар аль-Баюми, который помог им найти и снять квартиру в Сан-Диего, имел связи с правительством Саудовской Аравии и ранее привлекал внимание ФБР.



