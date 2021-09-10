Долгое время Израиль был в авангарде борьбы с коронавирусной инфекцией: государство находилось среди лидеров вакцинации, а также задавало тренды по антиковидным мерам. В апреле казалось, что страна полностью победила коронавирус, но начиная с середины лета Израиль столкнулся с ошеломляющим ростом новых случаев ковида, а в начале сентября в стране вообще был побит ковидный рекорд. Разбираемся, все ли так плохо в Израиле и свидетельствует ли новая волна о неэффективности вакцины, пишет Наша нива.

Что случилось?

Государство Израиль одним из первых в мире предприняло массовую вакцинацию своего населения от ковида. Оно добилось на первых этапах успехов и стало эталоном для других в вопросе борьбы с ним.





С конца 2020 года ближневосточная страна вакцинировала своих граждан ошеломляющими темпами и к концу марта 2021 года добилась того, что более половины израильтян были привиты.





Быстрая вакцинация совпала со стремительным падением числа новых случаев ковида в Израиле. На 1 апреля в 9-миллионной стране зафиксировали только 351 новый случай ковида — в десятки раз меньше, чем на пике эпидемии в январе и феврале. Люди надеялись, что широкая кампания вакцинации позволит вернуться к нормальной, доковидной жизни.





Казалось, прогрессивный Израиль показал всему миру пример, и ковид почти победили. Но радость была недолгой. С середины лета в стране начал распространяться штамм «Дельта», число больных начало стремительно расти. Были побиты все возможные рекорды.





Например, уже 3 сентября в Израиле было зафиксировано 11 210 новых случаев. Ситуация выглядит странной на фоне соседней Иордании, где вакцинировали намного меньше людей, но такого роста не наблюдается. Чтобы остановить новую волну, правительство начало активно призывать граждан к третьей, «бустерной» дозе вакцины.









Возвращение ковида в вакцинированный Израиль стало питательным соком для антивакцинаторов и скептиков вакцин, новая волна ковида добавила им козырей. Особенно часто тиражируются сведения о том, что существенная часть заболевших — вакцинированы.





Но можно ли утверждать, что вакцинация оказалась совершенно неэффективной и лишенной смысла? Нет. Доказано, что вакцина остается эффективным способом борьбы с ковидом и его осложнениями





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