Участники протестов, которых суд приговорил к относительно мягкому наказанию — домашней или обычной химии — оказываются перед выбором: несколько лет жить по установленным силовиками правилам или попытаться сбежать из страны. Трое беглецов рассказали «Медиазоне», как они решились на этот шаг, как к нему готовились и чем опасен нелегальный переход границы.





Общественная жизнь. «Если ты не успокоишься, тебя посадят»

Ольга Павлова, активистка «Страны для жизни»

В принципе, и так было понятно, что у нас [в стране] все не очень хорошо. А за год до выборов я узнала, что у нас отсутствует закон о домашнем насилии. Мне следователь сказал, что вы же выжили, вот если бы тебя убили, то да, было бы уголовное дело. Естественно, меня это подзадело.





Я оканчивала медико-профилактическое дело, это врачи-гигиенисты и эпидемиологи. И вот это высказывание [Александра Лукашенко], что «Вы вирусы видите? Не видите, значит, их нет». У меня микробиология — это профильный предмет, я очень много видела вирусов. И дальше эта статистика. Там даже врачом не надо быть, чтобы понимать, что смертность — прямо пропорциональная величина заболеваемости. А у нас заболеваемость растет, а смертность константа. Ну не бывает такое. Там Лейбниц в гробу перевернулся от нашей математики.





В апреле я взяла все возможные отпуска и с пятилетним сыном уехала на дачу. В ютубе попалось мне видео Сергея Тихановского, я подписалась, начала следить. Cтала членом инициативной группы Светланы Тихановской и была координатором по семи районам и городу Жодино. Нас в общей сумме было человек 120. Я просто ушла с работы.





Артем Винокуров, студент БГУИР

Моя политическая жизнь началась с того, что я решил стать независимым наблюдателем на выборах от своего района. На участок меня не пускали, все дни голосования мы сидели на раскладных стульчиках за территорией гимназии. Нам не показали результаты на двух участках в гимназии. Чтобы вынести бюллетени вместе с членами комиссии, приехали два бусика ОМОНа. Потом я пошел на Стелу, где меня задержали и продержали двое суток в РУВД, на суде дали штраф.





13-14 августа создали стачком БГУИР. Сначала это были акции возле университета, потом ходили собирали подписи, 1 сентября провели довольно большой марш, но нас нехило так разогнали. Потом пошли просто акции в университете на ступеньках, на лестницах, всякие активности.





Дмитрий Кулаков, волонтер штаба Светланы Тихановской

Я был волонтером в инициативной группе Светланы Тихановской, помогал собирать подписи. В своем городке Шумилино организовал пикет по сбору подписей. Рабочий день, дождь, но людей пришло столько, что инициативная группа была в шоке.





Целое лето зависал по работе в Минске, домой приезжал в лучшем случае раз в месяц. Когда приезжал домой, клеил листовки, плюс этот пикет, и гэбэшники через ментов начали передавать мне привет. Они сказали: «Дима, если ты не успокоишься, то тебя посадят». При этом говорили, что они меня поддерживают и все понимают.





Задержание и уголовное дело. «Вам нужно проехать в РУВД»

Ольга Павлова

Первый раз меня задержали 9 августа на Стеле. Тогда я отсидела три дня на Окрестина в камере, где в какой-то момент было 36 женщин, и два дня в Жодино.





Потом меня задерживали еще три раза. После задержания во время марша на Куропаты 1 ноября на меня завели уголовное дело. Последнее задержание было 15 ноября на «Площади перемен». Мы с другом пошли поставить лампадки в память невинно убиенного Романа Бондаренко. Наверное, не в то время не в том месте оказались. Только лампадки поставили, и тут — бац! — всех окружили, взяли в кольцо.





В итоге мне дали очередной штраф. Вывели, отдали вещи, и тут же ко мне подходит еще один мужчина, говорит: «Я полковник уголовного розыска, вы задержаны по уголовной статье». Короче, так меня уже никуда и не выпустили. До конца недели я просидела в ИВС, там было два допроса.





Потом меня перевели в Жодино. За все время, что я сидела, за четыре месяца ко мне только один раз приехал следователь на окончание следствия, когда документы передают дальше в прокуратуру и суд.





Артем Винокуров

До 26 октября я действовал в толпе и не выделялся, поэтому не было сигналов, что меня могут задержать. Хотя был момент на марше 1 сентября: мы шли по улице Якуба Коласа, к нам уже начали приезжать тихари из Советского РУВД, и там был, по-моему, начальник РУВД. Ходил такой важный с двумя рациями. И мы с ребятами шли в начале колонны, я показывал руками, куда идти. Он меня заприметил и, абсолютно не скрываясь, просто по рации говорит: «Парень в очках в голубой байке координатор, задержать». Когда мы дошли до кордона, я развернулся и убежал в сторону университета.





26 числа мы начали в 9 утра. Заходили в аудиторию, я говорил речь, мы призывали [к забастовке], люди какие-то выходили, какие-то оставались, мы шли дальше. И вот идем по коридору, а навстречу нам [декан факультета Леонид] Шилин. А у нас с ним достаточно напряженные отношения, потому что первые акции в университете проводились на этаже его факультета, и он очень старался нам мешать.





Мы все зашли в одну аудиторию. Я, как обычно, вышел, подождал, пока он закончит, и рассказал речь. Потом у нас начались дебаты. Я понимал, что вся моя энергетика должна передаться ребятам, поэтому приходилось кричать, эмоционально руками размахивать. Это продлилось пару минут буквально, спустилось пару человек, и мы пошли дальше. Это не выглядело как какой-то из ряда вон выходящий случай, мы же не подрались. Это было достаточно все культурно, мы друг к другу обращались уважительно. В моменте это был рядовой случай.



