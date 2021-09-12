На улицы Барселоны у вышли сотни тысяч человек
В Каталонии состоялись многотысячные акции за независимость.
Демонстранты требовали от властей Испании предоставить Каталонии независимость.
Об этом сообщает DW, передает Укринформ.
Сепаратистское объединение ANC (Каталонское национальное собрание) 11 сентября ежегодно организует акции за независимость региона от Мадрида.
В этот день местные жители отмечают праздник Diada - Национальный день Каталонии. В нынешнем году, по данным ANC, в шествии по улицам Барселоны приняли участие 400 тысяч человек. Полиция своих оценок относительно массовости акции пока не озвучила.
Впрочем, напоминает DW, в годы, предшествовавшие пандемии COVID-19, число участников этой ежегодной демонстрации превышало миллион.
Как сообщалось, 1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии от Испании. Официальный Мадрид признал проведение этого референдума и его результаты неконституционными.
В октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил к длительному заключению девять каталонских политиков и общественных деятелей, признав их виновными в организации незаконного референдума о суверенитете региона и провозглашении его независимости. Это решение суда вызвало масштабные акции протеста в Каталонии.
В июне этого года в правительстве Испании заявили, что не допустят проведения нового референдума о независимости Каталонии.
09:15 12/09/2021
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