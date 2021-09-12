Демонстранты требовали от властей Испании предоставить Каталонии независимость.

Об этом сообщает DW, передает Укринформ.

Сепаратистское объединение ANC (Каталонское национальное собрание) 11 сентября ежегодно организует акции за независимость региона от Мадрида.

В этот день местные жители отмечают праздник Diada - Национальный день Каталонии. В нынешнем году, по данным ANC, в шествии по улицам Барселоны приняли участие 400 тысяч человек. Полиция своих оценок относительно массовости акции пока не озвучила.





Впрочем, напоминает DW, в годы, предшествовавшие пандемии COVID-19, число участников этой ежегодной демонстрации превышало миллион.









Как сообщалось, 1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии от Испании. Официальный Мадрид признал проведение этого референдума и его результаты неконституционными.

В октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил к длительному заключению девять каталонских политиков и общественных деятелей, признав их виновными в организации незаконного референдума о суверенитете региона и провозглашении его независимости. Это решение суда вызвало масштабные акции протеста в Каталонии.

В июне этого года в правительстве Испании заявили, что не допустят проведения нового референдума о независимости Каталонии.



