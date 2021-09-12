Умер самый толстый кот Беларуси - Перышко
Умер самый толстый кот Беларуси, его звали Перышко, о нем много писали белорусские СМИ. О смерти животного на его странице в соцсети сообщили хозяева.
Судя по постам, недавно Перышко заболел, резко стал худеть, провел некоторое время в клинике. В сообщениях говорится о проблемах с печенью, пишет smartpress.by
Раньше Перышко весил 20 кг, а затем была поставлена задача немного сбросить. Так Перышко похудел до 16 кг.
08:27 12/09/2021
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