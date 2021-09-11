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В Минске известная судья по «политическим» делам разговаривала по телефону прямо во время суда

В суде Фрунзенского района 9 сентября состоялся суд над 30-летним белорусом Александром Сидоренко. Его рассматривала судья Юлия Близнюк, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».


Александра задержали утром 9 сентября в Сухарево после жалобы «неравнодушного гражданина». Согласно рапорту сотрудника Фрунзенского РУВД, им позвонил неизвестный и пожаловался на БЧБ-наклейку на багажнике машины Сидоренко. Милиционеры быстро среагировали на звонок и через 20 минут мужчину уже задержали. На него составили протокол по ст. 24.23 КоАП за несанкционированное пикетирование.

На суде Александр отказался давать показания и согласился с протоколом. Он лишь сказал, что наклейку разместил еще в 2019 году. Тогда судья возмутилась:

— Когда начали по телевизору везде говорить, что нельзя, что это запрещено, вы не владели такой информацией?

— Не смотрел телевизор.

Во время судебного заседания судье Близнюк позвонили и она начала разговаривать прямо во время процесса: «Долго говорить не могу. У меня скайп. У нас тут куча этих красавцев».

В итоге судья признала Александра виновным и арестовала его на 15 суток.

Судья Юлия Близнюк с лета 2020 года рассмотрела около 50 административных дел по статье о «несанкционированных массовых мероприятиях». Она выносила приговоры и по уголовным «политическим» статьям и приговорила к разным срокам и видам наказания — от принудительного психиатрического лечения до пяти лет колонии — не меньше 15 человек.
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