



Александра задержали утром 9 сентября в Сухарево после жалобы «неравнодушного гражданина». Согласно рапорту сотрудника Фрунзенского РУВД, им позвонил неизвестный и пожаловался на БЧБ-наклейку на багажнике машины Сидоренко. Милиционеры быстро среагировали на звонок и через 20 минут мужчину уже задержали. На него составили протокол по ст. 24.23 КоАП за несанкционированное пикетирование.





На суде Александр отказался давать показания и согласился с протоколом. Он лишь сказал, что наклейку разместил еще в 2019 году. Тогда судья возмутилась:





— Когда начали по телевизору везде говорить, что нельзя, что это запрещено, вы не владели такой информацией?





— Не смотрел телевизор.





Во время судебного заседания судье Близнюк позвонили и она начала разговаривать прямо во время процесса: «Долго говорить не могу. У меня скайп. У нас тут куча этих красавцев».





В итоге судья признала Александра виновным и арестовала его на 15 суток.





Судья Юлия Близнюк с лета 2020 года рассмотрела около 50 административных дел по статье о «несанкционированных массовых мероприятиях». Она выносила приговоры и по уголовным «политическим» статьям и приговорила к разным срокам и видам наказания — от принудительного психиатрического лечения до пяти лет колонии — не меньше 15 человек.