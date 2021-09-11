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Сколько хранятся макароны, мука, орехи и другие популярные продукты? Все по полочкам

Многие хозяюшки думают наперед и делают запасы нескоропортящихся продуктов, чтобы не бежать в магазин, обнаружив пустую пачку риса. А на случай роста цен или форс-мажора, как антиковидный карантин, некоторые запасаются едой впрок на долгое время.


Однако годами продукцию хранить нельзя. Закупая продукты на длительное хранение, нужно обращать внимание на дату расфасовки или розлива. Именно с этой даты отсчитывается срок годности продукции, пишет interfax.by, когда производитель гарантирует ее вкус, качество и безопасность.

Таблица сроков годности продуктов

Храните таблицу под рукой и клейте стикеры со сроком годности на свои запасы, чтобы быть уверенными в их пригодности. Это особенно важно, когда в доме есть маленькие дети.

Овсяные хлопья

4 месяца

Пшено 

9 месяцев

Овсяная, манная крупа

10 месяцев

Рис

16-18 месяцев

Гречка

20 месяцев

Пшеничная мука

1 год

Макароны

2 года

Лук, чеснок

6-8 месяцев

Картофель

6-9 месяцев

Домашние закатки

1 год (в прохладном месте)

Заводские консервы

2 года

Орехи

9-12 месяцев (в холодильнике)

Специи 

больше 12 месяцев

Чай 

3 года

Зерновой кофе

5 лет

Сахар

8 лет

Соль

10 лет

Мед

не ограничен

Условия хранения нескоропортящихся продуктов

Большинство из перечисленных продуктов нуждаются в темном сухом месте до +25°C вдали от перепада температур, например, подальше от плиты или морозильника. Чтобы вкус продуктов не изменился и не появились жучки или плесень, их нужно хранить герметично упакованными.

Некоторым продуктам необходимы особые условия. Например, орехи хранятся в стеклянной таре только в холодильнике, при комнатной температуре срок их годности один месяц, а в тепле они начнут портится уже через пару недель. Растительное масло, наоборот, не переносит холода — при низкой температуре масло кристаллизуется и теряет полезные свойства. В закрытой стеклянной бутылке масло простоит до 2 лет, если оно будет храниться в тепле, срок годности значительно сократится. 

Истек срок годности, можно ли употреблять продукцию?



Производители, как правило, ставят срок годности с учетом резерва, то есть на самом деле продукт может храниться дольше установленных сроков. Но в реальности условия хранения продукта могут быть нарушены и при транспортировке, и в магазине, и даже дома у хозяйки. Поэтому нельзя сказать наверняка, можно ли употреблять еду с официально истекшим сроком годности. В любом случае, детям эту еду давать нельзя, а взрослым рисковать не стоит. 

Если вы не уверены в сроке годности продукта (например, вы пересыпали крупы на хранение, но стикер с датой затерялся), ориентируйтесь на его внешний вид. Крупы должны быть сухими, без неприятного запаха, без жучков и личинок. Макароны не должны крошиться в руках, а картофель должен быть без больших позеленевших частей. Если картофель пророс или позеленел, не употребляйте его в пищу — в нем содержится большое количество токсичного вещества соланина, которое уже становится опасным для человека.
 
Большая угроза таится и в консервах. В закрытой среде размножаются ядовитые бактерии, которые могут стать причиной ботулизма. Бактерии не меняют вкусовые качества и внешний вид самого продукта, но есть верный способ их определить — вздутая банка и пузырьки в жидкости. Такие консервы ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. 

Другие просроченные продукты также могут привести к неприятным и опасным последствиям. Например, залежавшаяся мука теряет клейковину, выпечка на ее основе получится некачественной. Орехи со временем становятся горькими и невкусными, а в некоторых случаях даже опасными. Поэтому не подвергайте себя риску и закупайтесь продуктами на ближайшее будущее, чтобы избавить себя от беготни по магазинам в неподходящий момент. Время от времени проверяйте свои запасы и сроки их годности.
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