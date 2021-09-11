+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Правозащитники сообщают о ликвидации Белорусского комитета ICOMOS

В Беларуси ликвидируется Белорусский комитет Международного совета по памятникам и историческим местам (ICOMOS), сообщил незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" в субботу.


"Власти ликвидируют белорусский комитет международной организации ICOMOS", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Весны".

Белорусский комитет ICOMOS — единая общественная организация, занимающаяся поддержанием и продвижением теорий, методологий и научных технологий в консервации архитектурного и археологического наследия, пишет interfax.by. Международная организация ICOMOS была создана в августе 1965 года, ее штаб квартира находится в Париже. Белорусский комитет был организован в 2002 году.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]