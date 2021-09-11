Фото: Tinder





В пресс-релизе Tinder сообщают, пишет Office Life, что нынешний генеральный директор компании Джим Ланцоне переходит в руководство Yahoo!.





Ренате Нюборг в настоящее время занимает в компании должность генерального менеджера по Европе, Ближнему Востоку и Африке. Это второй по доходам Tinder регион мира.





Будущая CEO Tinder успела поработать в Headspace, а также в европейском подразделении Apple. У нее норвежско-нидерландские корни и ученая степень по философии Кембриджского университета. Сейчас менеджер проживает в Швейцарии, но для руководства компанией переедет в Нью-Йорк.





Глава владеющей Tinder Match Group Шар Дюбей, комментируя назначение, отметил, что «Ренате демонстрирует острый инстинкт в отношении того, как разрабатывать и продавать мобильные продукты». Подчеркнул он и ее опыт в сфере развития бизнеса по подписке, а также в области освоения новых рынков и привлечения молодых пользователей. Кроме того, Шар Дюбей не преминул упомянуть, что Нюборг «лично и страстно чувствует миссию Tinder, так как познакомилась здесь со своим мужем».





Ренате при этом отметила, что намерена строить самое веселое, инклюзивное и безопасное место для общения одиноких людей. По ее словам, компания создает технологию и вместе с ней поднимаем планку для отрасли.





К слову, в начале года одна из руководителей и учредителей Tinder Уитни Вульф Херд, которая покинула компанию в 2014 году, стала самой молодой женщиной миллиардером. Она основала собственный сервис знакомств Bumble.



