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Впервые в истории женщина станет директором Tinder

Популярную соцсеть для знакомств Tinder впервые возглавит женщина. Ренате Нюборг сама когда-то познакомилась со своим мужем в этом приложении, а с 27 сентября станет директором компании.

Фото: Tinder

В пресс-релизе Tinder сообщают, пишет Office Life, что нынешний генеральный директор компании Джим Ланцоне переходит в руководство Yahoo!.

Ренате Нюборг в настоящее время занимает в компании должность генерального менеджера по Европе, Ближнему Востоку и Африке. Это второй по доходам Tinder регион мира.

Будущая CEO Tinder успела поработать в Headspace, а также в европейском подразделении Apple. У нее норвежско-нидерландские корни и ученая степень по философии Кембриджского университета. Сейчас менеджер проживает в Швейцарии, но для руководства компанией переедет в Нью-Йорк.

Глава владеющей Tinder Match Group Шар Дюбей, комментируя назначение, отметил, что «Ренате демонстрирует острый инстинкт в отношении того, как разрабатывать и продавать мобильные продукты». Подчеркнул он и ее опыт в сфере развития бизнеса по подписке, а также в области освоения новых рынков и привлечения молодых пользователей. Кроме того, Шар Дюбей не преминул упомянуть, что Нюборг «лично и страстно чувствует миссию Tinder, так как познакомилась здесь со своим мужем».

Ренате при этом отметила, что намерена строить самое веселое, инклюзивное и безопасное место для общения одиноких людей. По ее словам, компания создает технологию и вместе с ней поднимаем планку для отрасли.

К слову, в начале года одна из руководителей и учредителей Tinder Уитни Вульф Херд, которая покинула компанию в 2014 году, стала самой молодой женщиной миллиардером. Она основала собственный сервис знакомств Bumble.
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