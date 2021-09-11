Из тюрьмы вышел 28-летний Таррель ударивший Макрона
28-летний француз провел в тюрьме три месяца. Сразу после нападения на президента он заявил, что акция была спланирована заранее.
Мужчина, ударивший президента Франции Эммануэля Макрона, вышел на свободу, сообщает Sputnik.by со ссылкой на радиостанция France Bleu.
Инцидент произошел 8 июня, когда французский лидер посещал департамент Дром в преддверии региональных выборов: Макрон подошел к группе местных жителей, чтобы их поприветствовать, в этот момент один из них что-то выкрикнул главе государства и неожиданно ударил его по лицу. Президентская служба безопасности задержала злоумышленника и его сообщника.
Спустя два дня суд приговорил мужчину к четырем месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания. Кроме того, дополнительно ему были назначены 14 месяцев условного заключения, а также лишен гражданских прав сроком на три года.
"Дамьен Тарель, ударивший по лицу Макрона 8 июня, вышел из тюрьмы города Валанс в эту субботу после трех месяцев заключения", - отмечает радиостанция.
28-летний Таррель вышел на свободу на два дня раньше запланированного. Такое решение было принято во избежание скопления людей, которые захотели бы встретить обидчика Макрона.
18:06 11/09/2021
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