







Мужчина, ударивший президента Франции Эммануэля Макрона, вышел на свободу, сообщает Sputnik.by со ссылкой на радиостанция France Bleu.





Инцидент произошел 8 июня, когда французский лидер посещал департамент Дром в преддверии региональных выборов: Макрон подошел к группе местных жителей, чтобы их поприветствовать, в этот момент один из них что-то выкрикнул главе государства и неожиданно ударил его по лицу. Президентская служба безопасности задержала злоумышленника и его сообщника.





Спустя два дня суд приговорил мужчину к четырем месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания. Кроме того, дополнительно ему были назначены 14 месяцев условного заключения, а также лишен гражданских прав сроком на три года.





"Дамьен Тарель, ударивший по лицу Макрона 8 июня, вышел из тюрьмы города Валанс в эту субботу после трех месяцев заключения", - отмечает радиостанция.





28-летний Таррель вышел на свободу на два дня раньше запланированного. Такое решение было принято во избежание скопления людей, которые захотели бы встретить обидчика Макрона.







