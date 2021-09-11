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Гомельский волонтер Илья Миронов вышел на свободу

Волонтер из Гомеля Илья Миронов вышел на свободу после 25 суток административного ареста. Об этом он сообщил сегодня в Facebook.

Илья Миронов. Фото из Facebook

«Всем привет! Я на воле! Благодарю всех за поддержку!», — написал он.

Миронова задержали 17 августа, когда он пошел в СИЗО с передачей для кого-то из заключенных. Его обвинили в несанкционированном пикетировании по ч. 3 ст. 24.23 КоАП, которым посчитали надпись «Пишите письма» на майке Ильи.

В июле Миронова уже задерживали как подозреваемого по уголовному делу о терроризме, пишет reform.by, но затем отпустили под подписку о невыезде.

Илья Миронов в последние месяцы занимается в первую очередь поддержкой политзаключенных. С 10 декабря он ведет подсчет отправленных писем политзаключенным, и на 16 августа на на его счету было 2500 писем. Накануне задержания он написал еще 20 писем.
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