Илья Миронов. Фото из Facebook





«Всем привет! Я на воле! Благодарю всех за поддержку!», — написал он.





Миронова задержали 17 августа, когда он пошел в СИЗО с передачей для кого-то из заключенных. Его обвинили в несанкционированном пикетировании по ч. 3 ст. 24.23 КоАП, которым посчитали надпись «Пишите письма» на майке Ильи.





В июле Миронова уже задерживали как подозреваемого по уголовному делу о терроризме, пишет reform.by, но затем отпустили под подписку о невыезде.





Илья Миронов в последние месяцы занимается в первую очередь поддержкой политзаключенных. С 10 декабря он ведет подсчет отправленных писем политзаключенным, и на 16 августа на на его счету было 2500 писем. Накануне задержания он написал еще 20 писем.