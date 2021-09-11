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22-летнему рэперу из Добруша дали год колонии за песню про Лукашенко

Суд Добрушского района назначил год колонии общего режима 22-летнему реперу Евгению Петрову по обвинению в оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), сообщает «Гомельская Вясна». В какой день был вынесен приговор, правозащитники не уточнили.



Суд согласился с версией обвинения о том, что в песне «Лукашенко, уходи», написанной Петровым, содержалось оскорбление.

Оперативники ГУБОПиК задержали Евгения Петрова 4 июня. До задержания Петров не жил по месту регистрации в Добруше и подрабатывал написанием музыкальных треков. Чтобы выйти на молодого человека, милиционеры создали фейковый аккаунт и отправили ему сообщение от имени девушки-клиентки с просьбой написать песню, пишет Медиазона. На встречу с Петровым вместо девушки пришли оперативники. После задержания он провел 72 часа в ИВС, а затем вышел под подписку о невыезде.

Уголовное дело суд начал рассматривать 6 сентября. По ходатайству прокуратуры рассмотрение процесс проходил в закрытом режиме. От услуг адвоката обвиняемый отказался.

По информации «Гомельскай Вясны», в суде Петров не признал вины.

«Меня очень взволновало то, что происходило в Беларуси во время выборной кампании. Нерегистрация кандидатов в президенты, задержания активистов, политиков, блогеров. Брутальные действия силовиков в отношении к протестующим. Все это подтолкнуло меня к созданию этой песни, за которую меня судят», — приводят слова Петрова правозащитники.

23 августа суд в Гомеле приговорил к году колонии Сергея Балахонова, который сохранил песню Петрова во «Вконтакте».
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