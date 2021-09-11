







Суд согласился с версией обвинения о том, что в песне «Лукашенко, уходи», написанной Петровым, содержалось оскорбление.





Оперативники ГУБОПиК задержали Евгения Петрова 4 июня. До задержания Петров не жил по месту регистрации в Добруше и подрабатывал написанием музыкальных треков. Чтобы выйти на молодого человека, милиционеры создали фейковый аккаунт и отправили ему сообщение от имени девушки-клиентки с просьбой написать песню, пишет Медиазона. На встречу с Петровым вместо девушки пришли оперативники. После задержания он провел 72 часа в ИВС, а затем вышел под подписку о невыезде.





Уголовное дело суд начал рассматривать 6 сентября. По ходатайству прокуратуры рассмотрение процесс проходил в закрытом режиме. От услуг адвоката обвиняемый отказался.





По информации «Гомельскай Вясны», в суде Петров не признал вины.





«Меня очень взволновало то, что происходило в Беларуси во время выборной кампании. Нерегистрация кандидатов в президенты, задержания активистов, политиков, блогеров. Брутальные действия силовиков в отношении к протестующим. Все это подтолкнуло меня к созданию этой песни, за которую меня судят», — приводят слова Петрова правозащитники.





23 августа суд в Гомеле приговорил к году колонии Сергея Балахонова, который сохранил песню Петрова во «Вконтакте».