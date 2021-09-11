В Витебске облили красной краской "милицейские" баннеры, задержали трёх человек

В Витебске облили красной краской два баннера с изображениями сотрудников ГАИ, задержали трёх человек — 29-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 34 и 47 лет.