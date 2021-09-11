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В Витебске облили красной краской "милицейские" баннеры, задержали трёх человек

В Витебске облили красной краской два баннера с изображениями сотрудников ГАИ, задержали трёх человек — 29-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 34 и 47 лет.

Баннер, облитый краской / МВД

Как сообщает пресс-служба МВД, ущерб составил более 600 рублей. Через два дня подозреваемых в проведении акции нашли сотрудники уголовного розыска. У них прошли обыски.

Возбуждено уголовное дело за порчу имущества. Правозащитники пишут, передает Еврорадио, что это статья 341 УК "Осквернение сооружений и порча имущества". Максимальное наказание по ней — до трёх лет заключения. Как сообщает viciebskspring.org, 8 сентября были одновременно, но по отдельности задержаны жители Витебска Юлия Лабунова, Светлана Гурковская и Артём Латышев. Во время обысков ничего "запрещённого" не нашли только у Лабуновой — она на свободе. Гурковская и Латышев помещены в изолятор временного содержания.
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