







Названия кварталов будут рассмотрены в октябре текущего года, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».





— Цель данного решения — наименование составных частей города Минска для регистрации отдельных элементов объектов и оформления всех предусмотренных законодательством Республики Беларусь документов с адресной привязкой, — отметил начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель. — Предложения о присвоении наименований составным частям города были опубликованы в газетах «Минский курьер» и «Вечерний Минск» с указанием адреса, по которому осуществлялся сбор мнений граждан по этому вопросу. Замечания и другие предложения от жителей города не поступали.





Отныне имена собственные получат следующие уголки Минска:





- проектируемая улица, продолжение улицы Владислава Голубка в границах улицы Михася Лынькова, улицы Петра Глебки и проезда Масюковщина, получит имя народного артиста БССР, режиссера и актера Владислава Голубка — «вуліца Уладзісла́ва Галубка́»;

- проектируемая улица, продолжение улицы Всеволода Игнатовского в границах улицы Михася Лынькова, улицы Петра Глебки и проезда Масюковщина, будет носить имя академика, первого президента Академии наук БССР Всеволода Игнатовского — «вуліца Усе́валада Ігнато́ўскага»;

- проектируемая улица в границах улицы Шаранговича, улицы Максима Горецкого, улицы Рафиева станет называться в честь белорусского писателя, литературоведа, фольклориста Максима Горецкого — «завулак Максі́́ма Гарэ́цкага»;

- территория в границах улиц Городской Вал, Немига, Зыбицкая, Интернациональная, Янки Купалы, проспекта Независимости получит название «гістарычны квартал Ве́рхні Го́рад»;

- территория в границах улиц Раковская, Обойная, Замковая, проспекта Победителей, улиц Немига, Романовская Слобода, Юбилейной площади будет называться «гістарычны квартал Ра́каўскае Прадме́сце»;

- территория в границах улиц Старовиленской, Коммунистической и реки Свислочь станет называться «гістарычны квартал Трае́цкая Гара́».





Решение вступит в силу после его официального опубликования.