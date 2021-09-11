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Как сообщил телеграм-канал BAZA, в Москве целая семья попала в реанимацию, съев арбуз купленный в магазине «Магнит». Два человека погибли, ещё один в тяжёлом состоянии.

«Арбуз, купленный в магазине на улице Совхозной, ели 8 сентября после ужина, все кроме отца семейства. На следующий день у матери, бабушки и 15-летней девочки началась обильная рвота.

Домой вызвали скорую, пишет blizko.by, но медики госпитализировать больных не стали, потому что списали всё на обычное отравление. К вечеру состояние трёх человек стало значительно хуже – домой снова вызвали скорую и на этот раз отравившихся госпитализировали.

Состояние бабушки и девочки было критическим. Пенсионерка умерла вчера вечером, сегодня утром скончалась и девочка. Здоровье мамы удалось стабилизировать. Отец чувствует себя нормально – у него не было никаких симптомов отравления», говорится в сообщении.

В самом магазине, заявили, что собираются проверить все партии арбузов, которые поставили в московский регион.

По словам представителей компании, на прошлой неделе в сети магазинов прошла плановая проверка всех московских арбузов. Нарушений выявлено не было, всё соответствовало нормам. Партию подозрительных арбузов сняли с продажи.

Сейчас в «Магните» проводят внутреннее расследование. Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти двух человек. Дело возбудили по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека».



















