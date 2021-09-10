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На «Дожинки» в Шумилино приедет Ирина Дорофеева. Узнали ее гонорар

18 сентября на «Дожинках» в Шумилино выступит Ирина Дорофеева. Во сколько это обойдется бюджету?

Ирина Дорофеева выступает в Летнем амфитеатре, 2009 год. Фото Сергея Серебро

Закупку услуг по организации участия заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкi-2021» проводит Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Шумилинского района.

Ориентировочная стоимость закупки составляет 3500 рублей, эти деньги возьмут из районного бюджета, пишут ННВ. Петь Дорофеева будет на центральной площади в Шумилино, время выступления указано с 19:00 до 20:00.

В 2008 году Ирина Дорофеева выступала на республиканских «Дожинках», которые тогда проводились в Орше.
Источник: Сяржук Серабро
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