Ирина Дорофеева выступает в Летнем амфитеатре, 2009 год. Фото Сергея Серебро





Закупку услуг по организации участия заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкi-2021» проводит Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Шумилинского района.





Ориентировочная стоимость закупки составляет 3500 рублей, эти деньги возьмут из районного бюджета, пишут ННВ. Петь Дорофеева будет на центральной площади в Шумилино, время выступления указано с 19:00 до 20:00.





В 2008 году Ирина Дорофеева выступала на республиканских «Дожинках», которые тогда проводились в Орше.