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Прилепин считает, что антисоветизм стал "главным признаком русофобии" в Европе. В этой ситуации, заявил он, пишет Еврорадио, нужно настаивать на символическом возвращении самых важных и знаковых понятий советской эпохи.





"Сталинград — не именно Сталин, а Сталинград как город героев, город титанов, город победителей, переломивший ход самой страшной мировой войны должен, обязан вернуть свое имя", — уверен Прилепин.





Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут 17-19 сентября.