В Госдуму направят законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За Правду" Захар Прилепин в октябре внесет в Госдуму проект закона о переименовании Волгограда в Сталинград, сообщает ТАСС.
Волгоград / planetofhotels.com
Прилепин считает, что антисоветизм стал "главным признаком русофобии" в Европе. В этой ситуации, заявил он, пишет Еврорадио, нужно настаивать на символическом возвращении самых важных и знаковых понятий советской эпохи.
"Сталинград — не именно Сталин, а Сталинград как город героев, город титанов, город победителей, переломивший ход самой страшной мировой войны должен, обязан вернуть свое имя", — уверен Прилепин.
Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут 17-19 сентября.
13:43 11/09/2021
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