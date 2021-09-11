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В Госдуму направят законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За Правду" Захар Прилепин в октябре внесет в Госдуму проект закона о переименовании Волгограда в Сталинград, сообщает ТАСС.

Волгоград / planetofhotels.com

Прилепин считает, что антисоветизм стал "главным признаком русофобии" в Европе. В этой ситуации, заявил он, пишет Еврорадио, нужно настаивать на символическом возвращении самых важных и знаковых понятий советской эпохи.

"Сталинград — не именно Сталин, а Сталинград как город героев, город титанов, город победителей, переломивший ход самой страшной мировой войны должен, обязан вернуть свое имя", — уверен Прилепин.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут 17-19 сентября.
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