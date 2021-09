В исследовании говорится, пишет CentralAsia (CA), что причины разрыва отношений так же индивидуальны, как и сами отношения. Но отдаление друг от друга у всех зачастую происходит похожим образом. Ученые смогли убедиться в этом, изучив наше поведение в социальных сетях. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.