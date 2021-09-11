



Научно-исследовательский потенциал БрГТУ следует активнее вовлекать в решение задач экономики региона. Такое мнение во время посещения университета выразил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко. Также он предложил создать в Бресте базовый квартал, пишет БГ, где студенты БрГТУ спроектируют жилье будущего. Об этом сообщает БелТА.





Во время посещения вуза Шулейко ознакомился с выставкой студенческих научных разработок, побывал в лаборатории робототехники. Он высоко оценил материально-техническую базу университета, квалификацию его кадров и уровень подготовки специалистов.





«Технический университет – один из ведущих вузов, где проектируют жилье и другие сооружения. А есть в Бресте дома, молодежные кварталы, спроектированные студентами? Давайте заложим базовый квартал, где вместе с домостроительным комбинатом студенты с их фантастическими идеями, новшествами спроектируют жилье будущего», – предложил Шулейко.





Он поручил университету проработать проект модернизации областного центра молодежного творчества. Причем речь не только об архитектурно-технической разработке, но и о возможности потрудиться на объекте студенческим отрядам.





Еще одним проектом вуза может стать Республиканский центр патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости, строительство которого планируется начать в 2022 году.





«Он будет масштабирован до 1 тысячи человек единовременного пребывания. Мы подходим к проектированию, определяются источники финансирования. Это недешевый проект, но он будет развиваться поэтапно. Первая его часть уже функционирует, но в усеченном варианте. Мы предполагаем, что этот центр будет иметь международный формат, где могут быть дети из стран Содружества. Возможно и совместное финансирование», – объяснил председатель облисполкома.











