В мае 2021 года Моисеев был гостем на юбилее у Орбакайте

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Об этом в эфире передачи "Хватит слухов!", которая 9 сентября вышла на российском канале TV Center рассказал журналист и друг Моисеева Артур Гаспарян.





"Его любимые женщины, к которым он испытывает трепетное отношение – [российская певица] Алла Борисовна [Пугачева] и вдова [российского певца] Иосифа Кобзона Нелли", – заявил Гаспарян.





Соседка Моисеева Наталья Закашанская в интервью журналистам канала сообщила, , пишет Гордон, что за Моисеевым ухаживает няня. Продукты и медикаменты артисту приносит его бывший концертный директор Сергей Горох, отмечается в репортаже.





"У артиста достаточно неплохая пенсия и есть поддержка друзей. Мы знаем, что часть наследства он завещал [дочь Пугачевой, российской певице] Кристине Орбакайте", – заявил в эфире канала журналист Максим Сидоров.





По словам невролога Сергея Длина, о возвращении артиста на сцену речь не идет – ему требуется длительная реабилитация.





"Есть очаг повреждения, который не дает полностью привести организм в порядок", – отметил Длин.





Репортаж о жизни Моисеева начинается с 19-й минуты видео.



