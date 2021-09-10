



Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о возможности не менее кровавых терактов, чем 11 сентября 2001 года, пишет Sputnik, и призвал весь мир забыть о разногласиях и бороться с этим злом, а США углубить сотрудничество с Россией.





"Это проблема не отдельно взятого региона, а всего человечества. Террористы в любой момент могут совершить не менее кровавые теракты, чем в сентябре 2001 года. А значит — необходимо направить усилия всего международного сообщества на борьбу со злом, которое не смогли искоренить США со своими союзниками", - говорится в статье Медведева, опубликованной на сайте "Газета.ру".





"Россия всегда была готова к такой работе, несмотря на непростые отношения с Западом. Ради блага людей правительства разных стран должны забыть о своих разногласиях", - считает он.





По мнению Медведева, особую важность представляет углубление сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом.





"Однако для этого нашим партнерам нужно расстаться с иллюзиями о собственной исключительности. Ни одна нация, ни один отдельно взятый альянс не способны самостоятельно решить эту проблему. Только вместе, проявляя необходимую солидарность, мы можем уничтожить это зло. Двадцать лет неудавшейся интервенции США в Афганистане — достаточный срок, чтобы задуматься об этом", - заключил он.

Бесславная кампания США в Афганистане

"Миссия в Афганистане растянулась на 20 лет. В течение этого периода США "закопали" в Афганистане $1,5 трлн, но эти траты оказались абсолютно бессмысленными. Кампания бесславно завершилась в августе этого года, когда страну покинул последний американский солдат", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Газета.ру".





По словам Медведева, Вашингтон пытался создать все условия для развития нового государства по западной модели, однако афганцы в очередной раз не приняли навязанные своей стране схемы.





"Не спасали положение и безоглядные денежные вливания, которыми американцы отчаянно тушили те или иные проблемы. Несмотря на многомиллиардные дотации, уровень жизни людей практически не изменился. Большая часть населения продолжала жить в нищете, а коррупция в государственном аппарате разрасталась, как раковая опухоль", - отмечает Медведев.





По его мнению, такой же крах США потерпели, стараясь обеспечить военную поддержку сформированному режиму - созданные Пентагоном Афганские национальные силы безопасности существовать без "американского плеча" не смогли и после ухода иностранных войск вооруженные силы страны не захотели воевать без своих покровителей и их денег.





"Все усилия США по военному строительству в Афганистане буквально в одночасье превратились в пыль", - говорится в статье.





По мнению Медведева, американцы не достигли и главной озвученной цели — победить терроризм: из-за многочисленных просчетов США, в том числе в ближневосточной политике, террористы продолжают действовать.





"По оценкам спецслужб, сейчас в регионе насчитываются десятки тысяч боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) и их последователей, значительная часть которых сосредоточена в приграничных с государствами Центральной Азии северных, а также восточных провинциях", - отмечает Медведев.





"Последствия военного присутствия США в Афганистане, которое обошлось американскому бюджету в астрономическую сумму, выглядят поистине катастрофическими", - подчеркивается в статье.

Крах стратегии Вашингтона

В статье Медведев заметил, что "пытаясь спасти свою репутацию и авторитет НАТО в целом, администрация США отказалась признать поражение", а "вместо этого она стала использовать формулу "нас не выгоняют, мы сами уходим".





"Однако президент Джо Байден все же отметил, что вывод войск означает не только прекращение афганской кампании — речь идет о конце эры "крупных военных операций по перекройке других стран". Его слова, по сути, означают открытое признание Вашингтоном краха стратегии по утверждению своего повсеместного военно-политического присутствия", - считает зампред Совбеза.





По его словам, где бы американцы ни пытались строить новую государственность, они всегда оставляли после себя проблемы и сложившиеся сейчас реалии требуют глубоко продуманных, взвешенных политических шагов.





"Россия, безусловно заинтересована в урегулировании внутриафганских разногласий. Однако сделать это должны сами политические силы страны, которые отражают весь спектр ее общества", - подчеркнул он.

Медведев предупредил об угрозе нового витка миграционного кризиса для России и стран Центральной Азии из-за ситуации в Афганистане и заявил о важности обеспечения безопасности России и стран ОДКБ.





"До сих пор афганские граждане составляют одну из крупнейших групп беженцев, которые ищут спасения в Европе. Новый виток миграционного кризиса также угрожает России и странам Центральной Азии", - говорится в статье Медведева, опубликованной на сайте "Газета.ру".





"Наша главная задача — обеспечить не только собственную безопасность, но и безопасность союзников по ОДКБ. В противном случае последствия афганского конфликта могут проявиться на территории сопредельных с нами государств", - подчеркивает Медведев.





По его словам, в первую очередь речь идет о противодействии терроризму, который за двадцать лет никуда не исчез.



