



В июле были задержаны супруги Сергей Крупенич и Анастасия Крупенич-Кондратьева. На них составили по три протокола по ст. 19.11 КоАП (распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность) за то, что они пересылали в частных сообщениях друг другу информацию из «экстремистских каналов». Их осудили на 41 сутки каждого. 25 августа они вышли на свободу после ареста: Анастасия — в Барановичах, Сергей — с Окрестина. Когда они вернулись домой, то там их ждали милиционеры, которые просили их следующим утром прийти в РУВД и «подписать документы». Супруги пошли в милицию, пишет Nashaniva.com, но там их ждали новые протоколы по ст. 19.11 КоАП, по которым их снова осудили на 15 суток каждого.





Сегодня Анастасия и Сергей должны были выйти на свободу, но этого не произошло. Правозащитникам стало известно, что на них составили новые протоколы о «распространении экстремистских материалов» за сообщения-репосты друг другу. По предварительной информации, суд над Сергеем уже состоялся, а Анастасию будут судить в понедельник. Вероятно, Сергея снова арестовали, так как на свободу он так и не вышел.







