



В субботу, 11 сентября, сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха достигнет +21..+26°С. Атмосферное давление будет слабо падать, пишет Интерфакс.





В воскресенье, 12 сентября, сохранится влияние в основном области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе, днем в северо-западных районах страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в северо-западных районах республики местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6..+13°С, днем +22..+27°С.





С начала следующей недели погоду в стране обусловят атмосферные фронты, смещающиеся с Балтики. Облачно с прояснениями. Ночью в понедельник местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, местами до +15°С; днем +17..+23°С, по юго-востоку страны до +25°С.

Уже во вторник температура упадет более ощутимо. Так, в Минске во вторник ожидается максимум до +19°С, с середины недели +8..+16°С.







