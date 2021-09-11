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Последние теплые выходные года? Синоптики прогнозируют похолодание с понедельника

Наступившие выходные будут радовать погодой, однако уже с понедельника осень вернется, прогнозируют синоптики.


В субботу, 11 сентября, сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха достигнет +21..+26°С. Атмосферное давление будет слабо падать, пишет Интерфакс.

В воскресенье, 12 сентября, сохранится влияние в основном области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе, днем в северо-западных районах страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в северо-западных районах республики местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6..+13°С, днем +22..+27°С.

С начала следующей недели погоду в стране обусловят атмосферные фронты, смещающиеся с Балтики. Облачно с прояснениями. Ночью в понедельник местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, местами до +15°С; днем +17..+23°С, по юго-востоку страны до +25°С.
 
Уже во вторник температура упадет более ощутимо. Так, в Минске во вторник ожидается максимум до +19°С, с середины недели +8..+16°С.
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