







Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Движение по красной и синей веткам метро организовано по графику субботнего дня, при этом интервал движения поездов с 6:00 до 24:00 сократится до 5 минут.





Станции метро будут открыты для пассажиров с 5:30 до 00:40. Кроме того, на ст. м. «Немига» с 20:00 11 сентября до 00:40 12 сентября организуют работу всех касс.





Кроме того, с 6:00 в связи с проведением праздничных мероприятий ограничено движение всех видов транспорта на участке пр. Машерова от ул. Даумана до пр. Победителей.





Минчан и гостей столицы просят заранее планировать маршрут с учетом указанной информации.