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Как работает метро в День города, и где в Минске 11 сентября ограничено движение транспорта

В День города, 11 сентября, график работы столичного метрополитена изменен для удобства пассажиров в связи с проведением ряда праздничных мероприятий.



Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Движение по красной и синей веткам метро организовано по графику субботнего дня, при этом интервал движения поездов с 6:00 до 24:00 сократится до 5 минут.

Станции метро будут открыты для пассажиров с 5:30 до 00:40. Кроме того, на ст. м. «Немига» с 20:00 11 сентября до 00:40 12 сентября организуют работу всех касс.

Кроме того, с 6:00 в связи с проведением праздничных мероприятий ограничено движение всех видов транспорта на участке пр. Машерова от ул. Даумана до пр. Победителей.

Минчан и гостей столицы просят заранее планировать маршрут с учетом указанной информации.
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