



Лидчанка основала фирму по ремонту железнодорожного транспорта, рассказали в пресс-службе МВД. В основном сотрудники фирмы восстанавливали двигатели тепловозов, иногда колесные пары и вагоны, пишет interfax.by. Заказчиками выступали предприятия из Беларуси и ближнего зарубежья, имеющие свои ж/д ветки и технику.





В 2014 году к предпринимательнице обратились представители лесопромышленной фирмы из Борисова с просьбой посодействовать в покупке определенной модели тепловоза. Предприятие было готово потратить порядка $40 тыс.





Предпринимательница согласилась найти и доставить заказчику технику по стопроцентной предоплате. Нужный тепловоз она нашла в Украине за $10 тыс.. Правда, техника была не в лучшем состоянии.





Лидчанка решила купить тепловоз, отремонтировать и отдать заказчику. Условием сделки с украинским продавцом была оплата товара через 15 дней после поставки.





Позже предпринимательница передала тепловоз заказчику из Борисова (почти ничего в нем не улучшая), но продавцу не заплатила.





На претензии украинцев отвечала, что техника оказалась в очень плохом состоянии, никому не нужна, и она готова вернуть тепловоз, если продавец сам его заберет из Беларуси.

Правоохранителям позже лидчанка пояснила, что рассчитывала на то, что украинцы не будут настаивать на расторжении договора из-за высоких транспортных расходов.





"Попытки вернуть деньги растянулись на несколько лет. В итоге продавец обратился в суд с гражданским иском о возмещении вреда, и выиграл дело", - сообщили в МВД.





Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Ранее фигурантка уже была судима за экономические преступления.





Кстати, фигурирующий в деле тепловоз до сих пор трудится на борисовском предприятии.











