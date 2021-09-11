+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Жительница Лиды украла тепловоз у продавца в Украине

Предпринимательница из Лиды стала фигуранткой уголовного дела за кражу в особо крупном размере. Украла она целый тепловоз.


Лидчанка основала фирму по ремонту железнодорожного транспорта, рассказали в пресс-службе МВД. В основном сотрудники фирмы восстанавливали двигатели тепловозов, иногда колесные пары и вагоны, пишет interfax.by. Заказчиками выступали предприятия из Беларуси и ближнего зарубежья, имеющие свои ж/д ветки и технику.

В 2014 году к предпринимательнице обратились представители лесопромышленной фирмы из Борисова с просьбой посодействовать в покупке определенной модели тепловоза. Предприятие было готово потратить порядка $40 тыс.

Предпринимательница согласилась найти и доставить заказчику технику по стопроцентной предоплате. Нужный тепловоз она нашла в Украине за $10 тыс.. Правда, техника была не в лучшем состоянии.

Лидчанка решила купить тепловоз, отремонтировать и отдать заказчику. Условием сделки с украинским продавцом была оплата товара через 15 дней после поставки.

Позже предпринимательница передала тепловоз заказчику из Борисова (почти ничего в нем не улучшая), но продавцу не заплатила. 

На претензии украинцев отвечала, что техника оказалась в очень плохом состоянии, никому не нужна, и она готова вернуть тепловоз, если продавец сам его заберет из Беларуси.
 
Правоохранителям позже лидчанка пояснила, что рассчитывала на то, что украинцы не будут настаивать на расторжении договора из-за высоких транспортных расходов.

"Попытки вернуть деньги растянулись на несколько лет. В итоге продавец обратился в суд с гражданским иском о возмещении вреда, и выиграл дело", - сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Ранее фигурантка уже была судима за экономические преступления.

Кстати, фигурирующий в деле тепловоз до сих пор трудится на борисовском предприятии.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]